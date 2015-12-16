الحكومة تخصص 600 ألف فدان مملكة للدولة لغرض الاستصلاح والإستزراع

في ضوء توجه الحكومة نحو تحديد الأراضي القابلة للإستزراع في إطار تنفيذ المشروع القومي لإستصلاح وإستزراع مليون نصف مليون فدان، بهدف خلق مجتمعات عمرانية متكاملة تضم أنشطة زراعية وصناعية وسكنية، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 559.227.49 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، في أماكن متفرقة في أنحاء الجمهورية، من بينها مناطق آبار توشكى، وغرب كوم أمبو، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لإستخدامها في أنشطة الإستصلاح والإستزراع.