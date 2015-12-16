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تأجيل محاكمة منى العراقي بتهمة تصوير مواطن دون علمه إلى 13 يناير

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تأجيل محاكمة منى العراقي بتهمة تصوير مواطن دون علمه إلى 13 يناير تأجيل محاكمة منى العراقي بتهمة تصوير مواطن دون علمه إلى 13 يناير

منى العراقي

قررت محكمة جنح أكتوبر، برئاسة المستشار محمود البرايري، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة الإعلامية منى العراقي لاتهامها بتصوير مواطن دون علمه لجلسة 13 يناير للاطلاع على المستندات في القضية رقم 11575 جنح أكتوبر.

وأمرت محكمة جنح أول أكتوبر،  بوقف سير الدعوى في المعارضة المقدمة من الإعلامية منى العراقي، مقدمة برنامج “المستخبي” على قناة “القاهرة والناس”، على حكم حبسها 6 أشهر، مع الشغل، وتغريمها 10 آلاف جنيه، وكفالة ألف جنيه؛ وذلك لاتهامها بسب وقذف أحد المواطنين، وتصويره دون علمه أو موافقته لاستشعاره الحرج، وإحالتها لرئيس محكمة 6 أكتوبر الابتدائية.

تقدم شعبان سعيد، محامي المتهمة، بطلب استخراج تصريح يثبت أن المدعو بالحق المدني والمدعو “إيهاب أبو العلا” يعمل في مجال الخلايا الجذعية بالمخالفة للقانون، وتم إغلاق عيادته نتيجة لذلك.

وجاء الحكم بعدما تقدم “إيهاب أبو العلا” بدعوى، يتهم فيها منى العراقي بسبه وقذفه بألفاظ بذيئة، على شاشة قناة “القاهرة والناس”، بعدما أذاعت مصورا دون علمه باستخدام كاميرا سرية، ودون الحصول على إذنه وموافقته.

 

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