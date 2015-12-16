"الصحة النفسية" تبدأ حملة توعية بعنوان "اضطرابات الاكتئاب" لمدة شهر

بدأت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، حملة للتوعية بالطب النفسى، ابتداءً من اليوم الأربعاء، ولمدة شهر، بعنوان "اضطرابات الاكتئاب"، من خلال إقامة عدد من المحاضرات والندوات التثقيفية والنشر بوسائل الإعلام المختلفة، وتقدم بعدد أماكن مختلفة بدأتها بكلية التربية جامعة القاهرة يتبعها عدد من النوادى الشبابية بالإضافة إلى الندوات التى تعقد بصفة دورية بمقر أمانة الصحة النفسية.>وأوضح بيان الأمانة العامة للصحة النفسية أن الحملة تأتى فى إطار حملات التوعية التى تقدمها الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان؛ لتوعية المجتمع بأهمية الطب النفسى وتصحيح المفاهيم الخاطئة وإزالة الوصمة المتعلقة بالمرض النفسى، والتعامل معه مثل الأمراض الأخرى التى تصيب الإنسان؛ وذلك لنتجنب الأضرار التى تلحق بالمريض عند تأخر علاجه وسرعة عرضه على الطبيب المختص لتشخيص حالته المرضية بالشكل الصحيح وخاصة فى المرحلة الأولى من المرض.

وأضاف البيان أنه من المقرر أن يقدم المادة العلمية عددًا من الأطباء المتخصصين فى الطب النفسى بطريقة بسيطة وسهلة لتتناسب مع الجمهور المختلف، بالإضافة إلى عرض عدد من أفلام التوعية القصير عن الأمراض النفسية وتوزيع الباراشورات الشارحة للمرض لزيادة المعرفة به.

>وتضم الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان 18 مستشفى متخصصًا فى الطب النفسى وعلاج الإدمان، تقدم خدماتها العلاجية والإرشادية.