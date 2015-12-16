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إصابة 11 من عائلة واحدة في حادث انقلاب سيارة بأسوان

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إصابة 11 من عائلة واحدة في حادث انقلاب سيارة بأسوان إصابة 11 من عائلة واحدة في حادث انقلاب سيارة بأسوان

أرشيفية

وقع حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى بالقرب من مدينة أفدو بمحافظة أسوان أدى إلى إصابة 11 شخصا من عائلة واحدة.

تلقى مدير أمن أسوان إخطارًا من مأمور مركز أدفو يفيد بانقلاب سيارة أجرة “كبوت” بالطريق الصحراوى الغربى أمام قرية الكرابلة بمدينة أدفو، أسفر عن إصابة 11 شخصا من عائلة واحدة ومن بينهم ثلاثة أطفال.

تم نقل 9 مصابين إلى مستشفى أدفو العام لتلقى العلاج اللازم نظرًا لخطورة حالتهم الصحية، وجار رفع آثار الحادث من على الطريق حتى لا يعيق الحركة المرورية، تحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة.

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