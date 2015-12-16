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٤ ملايين جنيه لتطوير مستشفى إسنا المركزي بالأقصر

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٤ ملايين جنيه لتطوير مستشفى إسنا المركزي بالأقصر ٤ ملايين جنيه لتطوير مستشفى إسنا المركزي بالأقصر

أرشيفية

تشهد مستشفى اسنا المركزى عملية تطوير تهدف الى رفع مستوى الخمة المقدمة بالمستشفى التي تعانى من حالة سئية استدعت التدخل العاجل لرفع كفاءة المسشتفى لحين انتهاء العمل في بناء المستشفى الجديد.

وأعلن محمد بدر محافظ الأقصر أن القوات المسلحة متمثلة في جهاز مشروعات الخدمة الوطنية «الشركة العالمية للبصريات» تقوم بتطوير المستشفى

وأشار محمد بدر  إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 30% تقريبا من الاعمال الخاصة بالتطوير متضمنة العمل بالبدروم ويجرى العمل حاليا في تطوير جميع الأقسام والحميات والطوارئ والاستقبال خلال الأيام القادمة وكذلك تنفيذ صرف صحي للمستشفى، وإعادة ترميم بعض المباني بالمستشفى.

وأضاف محافظ الأقصر أن جمعية الأورمان قامت بتخصص مبلع 3 ونصف مليون لدفع قيمة أعمال تطوير المستشفى بالإضافة الى مليون جنيه قامت بتوفيرها محافظة الأقصر.

وأوضح  أنه سيتم تحويل المستشفى القديم الى حضانات ومركز للغسيل الكلوى حيث يجرى حاليا العمل في انشاء مستشفى كامل جديد يقوم بتنفيذ جهاز غدارة المشروعات بالقوات المسلحة وسيتم نقل المستشفى المركزى له وتحويل المبنى القديم الى الحضانات والغسيل الكلوى.

 

 

 

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