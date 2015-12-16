السجن المؤبد لمخبر سري لإدانته بقتل جاره بمنيا القمح

قضت محكمة جنايات الشرقية بالسجن المؤبد علي أحد المخبرين لاتهامة بقتل جاره بالأعيرة النارية بسبب لهو الأطفال في عام 2012.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء محمد كمال مدير أمن الشرقية إخطار من الرائد محمد الحسيني رئيس مباحث منيا القمح يفيد وصول أحمد ح ع س نجار مسلح جثة هامدة لمستشفي منيا القمح العام أثر إصابته بأعيرة نارية بالجسم وتحرر المحضر وبالعرض علي نيابة منيا القمح أمرت بإشراف المستشار احمد دعبس المحامي العام الاول لنيابات جنوب الشرقية بضبط وإحضار المخبر .

حيث تبين من التحريات التي باشرها رئيس المباحث أثناء وجود المجني عليه بصالون حلاقة ببندر منيا القمح حدثت بينه وبين ” خ ش د ” مخبر سري مشادة تطورت إلي مشاجرة قام علي أثرها المخبر بالتعدي علي النجار بسلاح الميري أوده قتيلا في الحال ولاذا بالفرار.

وأضافات التحريات وجود سابقة خلافات بينهما بسبب لهو الأطفال واليوم فؤجي رجال المباحث بقيام المخبر بتسليم نفسه والسلاح المستخدم في الواقعة وبعد تقنين الأجراءات اللازمة سوف يتم عرضه علي النيابة لمباشرة التحقيق معه.