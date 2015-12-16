أخبار عاجلة

بيومي أفندي - بيومي فؤاد يغازل يسرا اللوزي ... دي ممرضة أومال مين يبقى سفير النوايا الحسنة -
أتلانتا يفقد نقطتين في الصراع على المقعد الأوروبي -
بث مباشر.. «برشلونة Vs ملجا» في الدوري الإسباني -
بث مباشر.. «يوفنتوس ►◄ كييفو فيرونا» في الدوري الإيطالي -
تشيلسي يواصل زحفه نحو «البريمير ليج» بإسقاط بورنموث بثلاثية -
البايرن يكتسح دورتموند برباعية ويواصل صدارة «البوندسليجا» -
هيجواين وديبالا يقودان اليوفي أمام كييفو في «الكالتشيو» -
«MSN» يقودون هجوم البارسا أمام ملجا -
بيبي أول ضحايا ديربي مدريد -
بيومي أفندي - ذات مومنت ... لما تيجي تسأل حد على عنوان ويفتي " الفتي عند المصريين " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

السجن المؤبد لمخبر سري لإدانته بقتل جاره بمنيا القمح

Google+ Print
السجن المؤبد لمخبر سري لإدانته بقتل جاره بمنيا القمح السجن المؤبد لمخبر سري لإدانته بقتل جاره بمنيا القمح

السجن

قضت محكمة جنايات الشرقية بالسجن المؤبد علي أحد المخبرين  لاتهامة بقتل جاره بالأعيرة النارية بسبب لهو الأطفال في عام 2012.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء محمد كمال مدير أمن الشرقية إخطار من الرائد محمد الحسيني رئيس مباحث منيا القمح يفيد وصول أحمد ح ع س  نجار مسلح جثة هامدة لمستشفي منيا القمح العام أثر إصابته بأعيرة نارية بالجسم وتحرر المحضر وبالعرض علي نيابة منيا القمح أمرت بإشراف المستشار احمد دعبس المحامي العام الاول لنيابات جنوب الشرقية بضبط وإحضار المخبر .

حيث تبين من التحريات التي باشرها رئيس المباحث أثناء وجود المجني عليه بصالون حلاقة ببندر منيا القمح حدثت بينه وبين ” خ ش د ” مخبر سري  مشادة تطورت إلي مشاجرة قام علي أثرها المخبر بالتعدي علي النجار بسلاح الميري أوده قتيلا في الحال ولاذا بالفرار.

وأضافات التحريات وجود سابقة خلافات بينهما بسبب لهو الأطفال واليوم فؤجي رجال المباحث بقيام المخبر بتسليم نفسه والسلاح المستخدم في الواقعة وبعد تقنين الأجراءات اللازمة سوف يتم عرضه علي النيابة لمباشرة التحقيق معه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا