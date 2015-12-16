بالصور.. الحكومة توافق على قانون المناقصات والمزايدات وتحيله لمجلس الدولة

قال المهندس شريف اسماعيل ، رئيس الوزراء ان اجتماع الحكومة اليوم ناقش عدد من القضايا الهامة ومنها قانون 89 الخاص المناقصات والمزايدات بعد اختلاف أساليب التعاقد مؤكدا أن القانون اصبح بحاجة لإدخال بعض التعديلات التى تواكب مع المرحلة الحالية وتم الموافقة عليه وإحالتها لمجلس الدولة لمناقشته والانتهاء منه .

واضاف فى مؤتمر صحفى انه تم ايضا الموافقة على قانون الاستثمار ، والموافقة ايضا على فندق بمنطقة راس البر على اللسان الخاص برأس البر .

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- الحكومة تستعرض الملامح الرئيسية لبرنامجها.. شريف إسماعيل: نستهدف الإسراع فى تنفيذ خطط استعادة الاستقرار المالى والنقدى.. ونقدر مبادرة خادم الحرمين الشريفين بزيادة الاستثمارات فى مصر عن 30 مليار ريال

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