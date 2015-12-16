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بالصور.. رئيس الوزراء: قروض ميسرة من السعودية تسدد على مدار 5 سنوات

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بالصور.. رئيس الوزراء: قروض ميسرة من السعودية تسدد على مدار 5 سنوات بالصور.. رئيس الوزراء: قروض ميسرة من السعودية تسدد على مدار 5 سنوات
قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم الاتفاق مع الجانب السعودى على قروض ميسرة فى بعض المجالات تسدد على مدار 5 سنوات، موضحًا أنه يتم العمل على فض المنازعات فيما يتعلق بالمستثمرين السعوديين.

وأكد فى مؤتمر صحفى، اليوم الأربعاء، أن معدل فض المنازعات يسير بشكل جيد للغاية، موضحاً أنه تم تعديل 4 بنود ومواد من قانون الاستثمار للمساهم فى إنهاء المنازعات وعدم وقوعها من البداية، مشيراً إلى أن ضخ الاستثمارات الجديدة يساعد فى برنامجها.. وتابع: "دور الحكومة هو تهيئة المناخ اللازم".

وأضاف أن تخفيض الدعم سيكون دون تأثير على الموازنة العامة، موضحاً أنهم ملتزمون بخفض الدعم عن الطاقة على مدار5 سنوات، مؤكداً أن سياسات الدعم تحتاج لنظرة ايجابية من الدولة.
>اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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مصر 365

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