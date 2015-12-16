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رواد التواصل الاجتماعى ينشرون صورا جديدة للشهيد محمد أيمن ويعلقون: بطل جديد

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رواد التواصل الاجتماعى ينشرون صورا جديدة للشهيد محمد أيمن ويعلقون: بطل جديد رواد التواصل الاجتماعى ينشرون صورا جديدة للشهيد محمد أيمن ويعلقون: بطل جديد
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، مجموعة كبيرة من صور الجندى مقاتل، محمد أيمن، البطل الجديد.
>اليوم السابع -12 -2015

ورفع رواد مواقع التواصل الاجتماعى شعار "بطل جديد" ونشروا روايات عن افتداء كتيبته، وكيف احتضن انتحاريا لإنقاذ زملائه من الموت، وتحويل نفسه إلى درع ليفدى باقى زملائه.
>اليوم السابع -12 -2015

وعبر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى عن فخرهم بقصة التضحية الجديدة، وكيف تظهر صورة رحلته فى الجيش وتفانيه فى حماية بلاده.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015


>استشهاد جندى فى تفجير إرهابى نفسه بحزام ناسف غربى العريش
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