رواد التواصل الاجتماعى ينشرون صورا جديدة للشهيد محمد أيمن ويعلقون: بطل جديد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، مجموعة كبيرة من صور الجندى مقاتل، محمد أيمن، البطل الجديد.إعلان - Ads إعلان - Ads
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ورفع رواد مواقع التواصل الاجتماعى شعار "بطل جديد" ونشروا روايات عن افتداء كتيبته، وكيف احتضن انتحاريا لإنقاذ زملائه من الموت، وتحويل نفسه إلى درع ليفدى باقى زملائه.
>استشهاد جندى فى تفجير إرهابى نفسه بحزام ناسف غربى العريش
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ورفع رواد مواقع التواصل الاجتماعى شعار "بطل جديد" ونشروا روايات عن افتداء كتيبته، وكيف احتضن انتحاريا لإنقاذ زملائه من الموت، وتحويل نفسه إلى درع ليفدى باقى زملائه.
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وعبر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى عن فخرهم بقصة التضحية الجديدة، وكيف تظهر صورة رحلته فى الجيش وتفانيه فى حماية بلاده.
>استشهاد جندى فى تفجير إرهابى نفسه بحزام ناسف غربى العريش
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