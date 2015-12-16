رواد التواصل الاجتماعى ينشرون صورا جديدة للشهيد محمد أيمن ويعلقون: بطل جديد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، مجموعة كبيرة من صور الجندى مقاتل، محمد أيمن، البطل الجديد.

ورفع رواد مواقع التواصل الاجتماعى شعار "بطل جديد" ونشروا روايات عن افتداء كتيبته، وكيف احتضن انتحاريا لإنقاذ زملائه من الموت، وتحويل نفسه إلى درع ليفدى باقى زملائه.

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وعبر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى عن فخرهم بقصة التضحية الجديدة، وكيف تظهر صورة رحلته فى الجيش وتفانيه فى حماية بلاده.

استشهاد جندى فى تفجير إرهابى نفسه بحزام ناسف غربى العريش

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