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مران الأهلي – إكرامي وأحمد عادل ' مهاجمان ' في التقسيمة

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مران الأهلي – إكرامي وأحمد عادل ' مهاجمان ' في التقسيمة مران الأهلي – إكرامي وأحمد عادل ' مهاجمان ' في التقسيمة

قام البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالدفع بثنائي حراسة المرمى أحمد عادل وشريف إكرامي في الخط الهجومي بالتقسيمة الأخيرة للفريق استعدادا لمواجهة سموحة في بطولة الدوري.

وشارك عادل واكرامي حارسي الأهلي كمهاجمين في التقسيمة حيث تألق إكرامي وسجل هدفا في شباك مسعد عوض في حين أهدر عادل أكثر من فرصة للتسجيل في مرمى أحمد ربيع الشيخ.

كما عقد بيسيرو جلسة مع طبيب الفريق خالد محمود للاطمئنان على حالة اللاعبين المصابين في القائمة.

ويواجه الأهلي سموحة غدا الخميس في الجولة الثامنة من الدوري الممتاز.

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