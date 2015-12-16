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بالصور..ألمانيا تلحق بمصر وتضع صورا مرعبة على السجائر للحد من التدخين

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بالصور..ألمانيا تلحق بمصر وتضع صورا مرعبة على السجائر للحد من التدخين بالصور..ألمانيا تلحق بمصر وتضع صورا مرعبة على السجائر للحد من التدخين
بحلول الربيع المقبل فى مايو 2016، ألمانيا تضع صورا صادمة وتحذيرات صحية على علب السجائر بشكل أكبر، وذلك لتجنب مخاطر السجائر والإقلال من معدلات الوفيات المبكرة فى ألمانيا .
>اليوم السابع -12 -2015

ووفقا لتقرير نشر بموقع" شبيغل أونلاين" الألمانى، أنه فى مايو 2016، سيتم وضع صور تحذيرية على ثلثى الجزء الأمامى والخلفى من علب السجائر، ونصوص تفسيرية لاستخدام التبغ، كما أنه تقرر وجود مشروع لقانون بين وزير الزراعة الألمانى كريستيان شميث ومجلس الوزراء الفيدرالى اليوم الأربعاء فى برلين، لتقنين استخدام المنتجات التى تم إعدادها فى إطار العام الماضى طبقا للقواعد القديمة التى يتم استخدامها لمدة عام منها السجائر.
>اليوم السابع -12 -2015

وأشار التقرير إلى أنه، بعد نزاع طويل فى عام 2014 فى التفاوض لتوجيه الاتحاد الأوروبى على مخاطر منتجات التبغ والتى سيتم تنفيذها فى القانون الألمانى، والذى يكون تطبيقه فى مايو 2016 بوجود مواصفات معينة لعلب السجائر، وذلك من خلال تحذيرات رادعة و صور مخيفة لرئة شخص مصاب بالسرطان وساق أصيبت بالتسوس نتيجة التدخين، وجاء الهدف من ذلك هو الحد من معدل التدخين بين الشباب والإقلال من عدد الوفيات المبكرة، حيث وجد أن هناك 110.000 حالة وفاة سنويا نتيجة للتدخين فى ألمانيا.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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