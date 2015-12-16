أخبار عاجلة

بيومي أفندي - بيومي فؤاد يغازل يسرا اللوزي ... دي ممرضة أومال مين يبقى سفير النوايا الحسنة -
أتلانتا يفقد نقطتين في الصراع على المقعد الأوروبي -
بث مباشر.. «برشلونة Vs ملجا» في الدوري الإسباني -
بث مباشر.. «يوفنتوس ►◄ كييفو فيرونا» في الدوري الإيطالي -
تشيلسي يواصل زحفه نحو «البريمير ليج» بإسقاط بورنموث بثلاثية -
البايرن يكتسح دورتموند برباعية ويواصل صدارة «البوندسليجا» -
هيجواين وديبالا يقودان اليوفي أمام كييفو في «الكالتشيو» -
«MSN» يقودون هجوم البارسا أمام ملجا -
بيبي أول ضحايا ديربي مدريد -
بيومي أفندي - ذات مومنت ... لما تيجي تسأل حد على عنوان ويفتي " الفتي عند المصريين " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة

إليك ما سوف يحدث لك بعد تناولك لموزة والجلوس بدون حركة لمدة عشر دقائق

  • الصحة
  • 8 ألف
Google+ Print
إليك ما سوف يحدث لك بعد تناولك لموزة والجلوس بدون حركة لمدة عشر دقائق إليك ما سوف يحدث لك بعد تناولك لموزة والجلوس بدون حركة لمدة عشر دقائق

يعتبر الموز من أكثر الفواكة المحببة والمفضلة للجميع فهي فاكهة ذات صيت عريض وشهرة واسعة ويرجع السر وراء ذلك الحب إلي طعمها اللذيذ ومذاقها المميز وقيمتها الغذائية العالية وكل تلك الأسباب دفعت أفضل الطهاة لإستخدامها لعمل أفضل الحلويات والأطعمة والتي يصبح لها مذاقا من نوع آخر عند إضافة الموز إليها

وجدير بالذكر أيضا أن الأطباء أصبحوا يعتمدوا علي الموز كعلاج طبيعي يقي ويحمي من الكثير من الأمراض وحتي أطباء الحميات الغذائية أصبحوا يعتمدون علي الموز لإنقاص الوزن بفاعلية أكيدة وبأمان حيث أكدت الكثير من الأبحاث والتقارير الطبية علي قدرة الموز علي نحت الجسم والتخلص السريع من والشحوم المتراكمة بالجسم في أسرع وقت والتي قد تسبب للجسم الكثير من المتاعب الصحية

ولكن هل فكرت يوما فيما قد يحدث لك بعد تناولك لموزة وجلوسك بلا أي حركة علي الإطلاق لمدة عشر دقائق ؟

الكثير منا يعاني من أرق شديد وعدم القدرة علي النوم وذلك يؤثر سلبيا علي أدائه لعمله بالصورة المطلوبة فعدم النوم يفقده القدرة علي التركيز فيما يفعله وبالطبع يشعر المرء في تلك الحالة بإرهاق وتعب شديد وتغيير كبير في حالته النفسية

ولكن عند تناولك لموزة وجلوسك بلا حراك بالمرة لمدة عشر دقائق سيجعلك تشعر برغبة مفاجئة في النوم وعلي الفور يجعلك تنام لفترات طويلة وبعدها سوف يعود إليك نشاطك وحيويتك في الحال

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم