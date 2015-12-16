إليك ما سوف يحدث لك بعد تناولك لموزة والجلوس بدون حركة لمدة عشر دقائق

يعتبر الموز من أكثر الفواكة المحببة والمفضلة للجميع فهي فاكهة ذات صيت عريض وشهرة واسعة ويرجع السر وراء ذلك الحب إلي طعمها اللذيذ ومذاقها المميز وقيمتها الغذائية العالية وكل تلك الأسباب دفعت أفضل الطهاة لإستخدامها لعمل أفضل الحلويات والأطعمة والتي يصبح لها مذاقا من نوع آخر عند إضافة الموز إليها

وجدير بالذكر أيضا أن الأطباء أصبحوا يعتمدوا علي الموز كعلاج طبيعي يقي ويحمي من الكثير من الأمراض وحتي أطباء الحميات الغذائية أصبحوا يعتمدون علي الموز لإنقاص الوزن بفاعلية أكيدة وبأمان حيث أكدت الكثير من الأبحاث والتقارير الطبية علي قدرة الموز علي نحت الجسم والتخلص السريع من الدهون والشحوم المتراكمة بالجسم في أسرع وقت والتي قد تسبب للجسم الكثير من المتاعب الصحية

ولكن هل فكرت يوما فيما قد يحدث لك بعد تناولك لموزة وجلوسك بلا أي حركة علي الإطلاق لمدة عشر دقائق ؟

الكثير منا يعاني من أرق شديد وعدم القدرة علي النوم وذلك يؤثر سلبيا علي أدائه لعمله بالصورة المطلوبة فعدم النوم يفقده القدرة علي التركيز فيما يفعله وبالطبع يشعر المرء في تلك الحالة بإرهاق وتعب شديد وتغيير كبير في حالته النفسية

ولكن عند تناولك لموزة وجلوسك بلا حراك بالمرة لمدة عشر دقائق سيجعلك تشعر برغبة مفاجئة في النوم وعلي الفور يجعلك تنام لفترات طويلة وبعدها سوف يعود إليك نشاطك وحيويتك في الحال

شبكةعيونالإخبارية

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