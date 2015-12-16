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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غدا

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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غدا الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام وتميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف على بعض المناطق والرياح  خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط  أحيانا خاصة فوق البحر وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل بعض الضباب.

الرياح .. جنوبية شرقية - شمالية شرقية  / 10 - 20 كم/ساعة خلال الصباح والليل على اليابس، تصبح شمالية شرقية - شمالية غربية 15 - 28 كم/ساعة خلال النهار وتكون شمالية غربية - شمالية شرقية / 15 - 35 كم/ساعة على البحر بشكل عام.

البحر .. مضطرب يصبح متوسط بعد الظهر .. بارتفاع قدمين الى ثلاثة و اربعة اقدام قرب الساحل صباحا يقل من قدم الى ثلاثة اقدام بعد الظهر من اربعة إلى ستة وسبعة اقدام بالعمق صباحا يقل الى اثنين واربعة وخمسة أقدام بعد الظهر.. يبلغ أعلى مد عند الساعة الرابعة وخمسة دقائق مساء وأدنى جزر عند الساعة العاشرة و14دقيقة صباحا .


>                            درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
>


> أبوظبي                    26      15              80       25 .
> دبي                        26      17              75       25 .
> الشارقة                   27       13              75       25.
> عجمان                    26       12             80       25.
> أم القيوين                26        11              80       25 .
> رأس الخيمة              27       10             75       30 .
> الفجيرة                   29       19              70       35.
> العين                     26       14              80       30 .
> ليوا                       26      11               90       25 .
> الرويس                  26      14               85       30 .
> السلع                    25       14               85       30.
> دلما                      24      18               80       35 .
> طنب الصغرى          23      17               80       35 .
> طنب الكبرى            23      17               80       35 .
> أبوموسى               23       18               80       35.
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