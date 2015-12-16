اشتباكات بين أنصار المرشحين بدمنهور بسبب توجيه الناخبين فى جولة الإعادة

شهد منذ قليل محيط اللجنة الانتخابية بمعهد القراءات بمنطقة شبرا بدمنهور اشتباكات محدودة بين أنصار عدد من المرشحين، على خلفية اتهام بعض الأشخاص بتوجيه الناخبين لصالح مرشحيهم فى اليوم الثانى لجولة الإعادة.

وتمكنت قوات الأمن المكلفة بتأمين اللجان من إبعاد أنصار المرشحين عن محيط اللجان لمواجهة أى اختراق للصمت الانتخابى.

يذكر أن 551 ألفا و752 ناخبا لهم الحق فى التصويت فى انتخابات دائرة بندر ومركز دمنهور موزعين على 268 لجنة انتخابية تضمهم 97 مقرا انتخابيا.

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