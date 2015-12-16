بالصور.. محافظ بنى سويف يتفقد اللجان الانتخابية ويشيد بدور قوات التأمين

أشاد المستشار محمد سليم، محافظ بنى سويف، بالجهود الكبيرة التى تبذلها القوات المسلحة والشرطة، فى تأمين انتخابات جولة الإعادة بدائرتى بنى سويف والواسطى، والتى أسهمت فى خروج المشهد الانتخابى بشكل متميز.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ، يرافقه اللواء أركان حرب السيد البوص، مدير إدارة الحرب الكيماوية رئيس قوات الجيش المكلفة بتأمين انتخابات الدائرتين، عددا من اللجان، للاطمئنان على حسن سير العملية الانتخابية فى يومها الثانى.

وقال المحافظ إن انتخابات الإعادة فى الدائرتين تسير بيسر وسلاسة، منوها عن اتخاذ جميع التدابير لضمان حسن سير الانتخابات، ولضمان راحة الناخبين ورؤساء اللجان ولجان التأمين، داعيا الناخبين إلى النزول للتصويت لاختيار من يمثلهم بالبرلمان.

وشدد على ضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات الأمنية اللازمة لتأمين مقار اللجان العامة بالدائرتين لإتمام عملية فرز الأصوات النهائية وإعلان النتائج.

كما تابع المحافظ غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والتى تضم جميع القطاعات الخدمية والأمنية والتنفيذية بالمحافظة، مشيرا إلى أنها لم تتلق أى شكاوى تؤثر على سير الانتخابات، مشددا على سرعة التوجيه لاتخاذ اللازم فى حال تلقى الغرفة لأية شكوى، مع ضرورة المتابعة الدائمة مع غرف العمليات بالمدينتين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أى تجاوزات.

يذكر أن لجان الاقتراع فتحت أبوابها أمس لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم بدائرتى بنى سويف والواسطى، حيث يبلغ فيهما عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت 620 ألفًا و995 ناخبًا فى 330 لجنة يتنافس على 3 مقاعد فى الدائرة الأولى، المرشحون: عبد الرحمن محمد عبد الجواد، وعاطف محمد عبد الجواد أحمد، ومحمود عزت محمود أحمد، وجمال محمد جودة منصور، وأبو الخير عبد السميع محمد، وثروت يوسف فرج، وعلى "مقعدين" بـ"الثانية" بين المرشحين: عصام عبد العزيز على أحمد، وبدوى قرنى معوض، وإبراهيم رفعت رضوان، وعماد حسن عبد الحميد اليمانى.

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