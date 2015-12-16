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انطلاق سباق "مصر الأمان" للجامعات المصرية بأسوان

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انطلاق سباق "مصر الأمان" للجامعات المصرية بأسوان انطلاق سباق "مصر الأمان" للجامعات المصرية بأسوان
انطلقت اليوم، الأربعاء، بجامعة أسوان المرحلة الأولى لسباق الطريق للجامعات المصرية، تحت شعار " الأمان" بجامعة أسوان، برئاسة الدكتور منصور كباش، رئيس جامعة أسوان، وبالتعاون مع الاتحاد الرياضى للجامعات المصرية، وبمشاركة ما يزيد عن 500 طالب وطالبة من مختلف الكليات.

وأعطى الدكتور عبد القادر محمد، نائب رئيس جامعة أسوان، إشارة البدء للماراثون الرياضى، للجرى بداية من المسلة مروراً بطريق المطار حتى مبنى إدارة الجامعة بصحارى.

وأكد نائب رئيس جامعة أسوان، أن الجامعة بها العديد من الأنشطة الطلابية التى نعمل من خلالها على استيعاب الطلاب وغرس مفهوم التنافسية بهدف خلق جيل جديد قادر على المشاركة الإبداعية، وعلى أن تستكمل المرحلة الثانية لسباق فى الفترة المقبلة.

والتقط الطلاب الفائزون بعض الصور التذكارية بالحرم الجامعى مع نائب الجامعة، كما حضر الدكتور منصور كباش، رئيس الجامعة، ختام الماراثون الرياضى، لتوزيع الجوائز على الفائزين وعددهم 20 طالباً وطالبة من مختلف الكليات.
>اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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مصر 365

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