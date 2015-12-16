وزير الرى:الانتهاء من 75 % من مشروع قناطر أسيوط الجديدة

أكد الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والرى، أن نسبة التنفيذ بمشروع قناطر أسيوط الجديدة بلغت نحو 75.44 % ، من قيمة الأعمال المدنية ، كما تم تنفيذ نحو 65.76 % من قيمة الأعمال الهيدروميكانيكية بالمشروع، وذلك لتحسين الرى فى 5 محافظات بتكلفة حوالى 4 مليار جنيه.

وأضاف مغازى فى تصريحات صحفية اليوم، أنه تم صب الأعمال الخرسانية بمختلف مكونات المشروع بنسبة 95.31 % حيث بلغ إجمالى ما تم صبه 340,730 ألف م3 من إجمالى كميات الخرسانة ، كما تم الانتهاء من تنفيذ أعمال الكمرات والبلاطات سابقة الصب للكوبري العلوي بمنطقة الأهوسة وصب كمرات المفيض الشرقي والغربي وبين المحاور ، كما جاري صب الخرسانة المسلحة لأساسات المبني الاداري.

وأشار مغازى الى أنه تم الانتهاء من أعمال الحماية أمام محطة الكهرباء، وصب 112 عمود خرسانى (خوازيق) خلف محطة الكهرباء خلف السدود فى اتجاة جزيرة بنى مر، إلى جانب تنفيذ الاعمال الصناعية بالطريق الخدمى الذى يربط بين بين القناطر الجديدة والقديمة، كما تم الإنتهاء من تركيب الأوناش القنطرية للأهوسة الملاحية ومحطة الكهرباء والمفيض الغربى، وإجراء الإختبارات اللازمة، بالإضافة إلى تركيب جميع بوابات فتحات المفيض الغربى والشرقى.

من جانبه أوضح المهندس أحمد كرات رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بأنه تم الانتهاء من أعمال إعادة تأهيل قنطرة فم ترعة الابراهيمية ، حيث تم الإنتهاء من الأعمال المدنية للمرحلة الأولى والثانية بالكامل،وتم إجراء اختبار بدء التشغيل، وتركيب مولد طوارىء لتغذية منظومة التشغيل فى حال انقطاع التيار الكهربائى .

وأشار الى أن مشروع قناطر أسيوط ومحطتها الكهرومائية سيقوم بتحسين حالة الرى فى عدد 5 محافظات (أسيوط- المنيا- بنى سويف – الفيوم - الجيزة) بالإضافة إلى توليد32ميجاوات من الكهرباء النظيفة قيمتها السنوية 100 مليون جنيه، فضلاً عن إنشاء كوبرى علوى حمولة70 طن بعرض أربع حارات مرورية يربط شرق وغرب النيل، إلى جانب إنشاء عدد 2 هويس من الدرجة الأولى لخدمة أغراض الملاحة النهرية، فضلاً عن توفير أكثر من 3000 فرصة عمل على مدار 5 سنوات، و300 فرصة عمل دائمة بعد نهو المشروع.