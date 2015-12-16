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بالصور.. تايم الأمريكية تنشر أهم 10 لقطات لعام 2015 منها الطفل "إيلان"

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بالصور.. تايم الأمريكية تنشر أهم 10 لقطات لعام 2015 منها الطفل "إيلان" بالصور.. تايم الأمريكية تنشر أهم 10 لقطات لعام 2015 منها الطفل "إيلان"
اختارت مجلة "تايم" الأمريكية أهم 10 صور صحفية لعام 2015، انتقتها من بين آلاف الصور، وقالت المجلة أن اختياراتها تعكس رأيا فريدا وقويا يمثل أفضل الصور الصحفية لهذا العام.

وأوضحت المجلة أن لغة الصور تزداد اتساعا ويصبح مؤلفوها أكثر تنوعا وجمهورها أكثر تضاعفا. وتفتح التكنولوجيا مجالات وآفاقا متعددة، ويواصل أفضل المصورين الصحفيين فى الوقت الراهن التقاط صور استثنائية تمثل قوة غير محدودة بينما يضيف المواطنون الصحفيون للعمل الصحفى كشهود، ويلتقطون صورا تمثل أدلة.

وكانت اختيارات تايم كالتالى..

اليوم السابع -12 -2015
>1-صورة فى أعقاب الزالزال المدمر الذى ضرب نيبال فى إبريل الماضى، وتظهر بها أم تنتحب بعد اكتشفاها مصرع ابنتها البالغة من العمر ثلاث سنوات ودفنها تحت الأنقاض.

اليوم السابع -12 -2015
>2-الصورة الثانية لاحتفالات فى شوارع نيجريا عقب الإعلان عن فوز محمدو بوهارى فى الانتخابات الرئاسية

اليوم السابع -12 -2015
>3-الصورة الثالثة تعبر عن الجفاف الشديد فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية حيث يقع منزلا وحيدا وسط منطقة صحراوية.

اليوم السابع -12 -2015
>4-صورة غرق الطفل السورى إيلان على شواطئ تركيا بعد محاولة فاشلة للهروب من جحيم الحرب السورية إلى أوروبا

اليوم السابع -12 -2015
>5-الشرطة المقدونية تتلقى أمرا لإغلاق المرور غير القانونى وعدم السماح بعبور أى شخص لحين الوصول لحل لنقل أعداد هائلة من اللاجئين القادمين من اليونان

اليوم السابع -12 -2015
>6- حصار قوات موالية لروسيا لبلدة ديبالسيفو، وقد شنت القوات هجوما للاستيلاء على البلدية الاستراتيجية.

اليوم السابع -12 -2015
>7-صورة لحرائق الغابات التى أحرقت عشرات الأفدنة فى كاليفورنيا فى أغسطس الماضى.

اليوم السابع -12 -2015
>8-صورة تعبر عن الفزع على وجوه الفرنسيين، حيث وقف أب يحتضن طفلتيه وسط صراخ من حوله فى اليوم التالى لهجمات باريس.. وكان شخص قد صرخ فى مطعم لوبيتى كامبودج فى باريس مما أثار حالة من الفزع بين الموجودين

اليوم السابع -12 -2015
>9-صورة لكوكب بلوتو فى إطار مشروع وكالة ناسا الأمريكية لاكتشاف كواكب المجموعة الشمسية، والذى بدا منذ عهد الرئيس الأسبق كيندى وانتهى فى عهد أوباما.

اليوم السابع -12 -2015
>10- صورة لشرطى أبيض يطلق النار على مواطن أعزل فى مدينة شارلستون بولاية ثاوث كارولينا وهو ما أثار احتجاجات عارمة ضد الشرطة الأمريكية.

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