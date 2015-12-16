غرفة صناعة الإعلام: محاولات لرأب الصدع بين أحمد موسى وخالد يوسف

قال المهندس محمد الأمين رئيس غرفة صناعة الإعلام، إن هناك محاولات تجرى لرأب الصدع بين الإعلامى أحمد موسى والمخرج السينمائى خالد يوسف عقب قيام الأول بعرض فيديو فاضح وصور مشكوك فيها ليوسف.

وأكد محمد الأمين لـ"اليوم السابع"، أن غرفة صناعة الإعلام لم تصلها أى شكوى حتى الآن من المخرج خالد يوسف، مضيفا أن المختص الآن للنظر فى الأمر هى اللجنة المهنية الخماسية، التى تم تشكيلها من الجهات الخمس الممثلة عن الصحفيين والإعلاميين طبقا لبنود مدونة السلوك المهنى.

ولفت الأمين، إلى أنه من المفترض أن يتقدم خالد يوسف بشكوى إلى اللجنة الخماسية ستبت فيها وتوصى بالإجراءات المناسبة تجاه المخالفة، وسيتم إرسال توصيتها للجهة المعنية وهى الغرفة لاتخاذ اللازم.

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