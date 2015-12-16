أخبار عاجلة

بيومي أفندي - بيومي فؤاد يغازل يسرا اللوزي ... دي ممرضة أومال مين يبقى سفير النوايا الحسنة -
أتلانتا يفقد نقطتين في الصراع على المقعد الأوروبي -
بث مباشر.. «برشلونة Vs ملجا» في الدوري الإسباني -
بث مباشر.. «يوفنتوس ►◄ كييفو فيرونا» في الدوري الإيطالي -
تشيلسي يواصل زحفه نحو «البريمير ليج» بإسقاط بورنموث بثلاثية -
البايرن يكتسح دورتموند برباعية ويواصل صدارة «البوندسليجا» -
هيجواين وديبالا يقودان اليوفي أمام كييفو في «الكالتشيو» -
«MSN» يقودون هجوم البارسا أمام ملجا -
بيبي أول ضحايا ديربي مدريد -
بيومي أفندي - ذات مومنت ... لما تيجي تسأل حد على عنوان ويفتي " الفتي عند المصريين " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

غرفة صناعة الإعلام: محاولات لرأب الصدع بين أحمد موسى وخالد يوسف

Google+ Print
غرفة صناعة الإعلام: محاولات لرأب الصدع بين أحمد موسى وخالد يوسف غرفة صناعة الإعلام: محاولات لرأب الصدع بين أحمد موسى وخالد يوسف
قال المهندس محمد الأمين رئيس غرفة صناعة الإعلام، إن هناك محاولات تجرى لرأب الصدع بين الإعلامى أحمد موسى والمخرج السينمائى خالد يوسف عقب قيام الأول بعرض فاضح وصور مشكوك فيها ليوسف.

وأكد محمد الأمين لـ"اليوم السابع"، أن غرفة صناعة الإعلام لم تصلها أى شكوى حتى الآن من المخرج خالد يوسف، مضيفا أن المختص الآن للنظر فى الأمر هى اللجنة المهنية الخماسية، التى تم تشكيلها من الجهات الخمس الممثلة عن الصحفيين والإعلاميين طبقا لبنود مدونة السلوك المهنى.

ولفت الأمين، إلى أنه من المفترض أن يتقدم خالد يوسف بشكوى إلى اللجنة الخماسية ستبت فيها وتوصى بالإجراءات المناسبة تجاه المخالفة، وسيتم إرسال توصيتها للجهة المعنية وهى الغرفة لاتخاذ اللازم.

- النائب أحمد الشرقاوى: أحمد موسى تخطى حدوده.. وهناك قنوات تشبه الصحف الصفراء
>

- نقيب الصحفيين: تلقينا مذكرات وشكاوى كثيرة تطالب بالتحقيق مع أحمد موسى
>

- عصام الإسلامبولى: ما فعله أحمد موسى جريمة عقوبتها الحبس
>

- نقيب المحامين: تشهير أحمد موسى بـ"خالد يوسف" عقوبته الحبس
>

- غضب برلمانى من تشهير أحمد موسى بخالد يوسف.. أيمن أبو العلا: تأكدوا من المصدر قبل التعرض للمواطنين.. نبيل الجمل: من حق "المخرج" اتخاذ الإجراءات القانونية ضده..وسلامة الرقيعى: الدستور يحمى الحياة الخاصة
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو || سر امتلاك شخصيات الكرتون الشهيرة 4 أصابع فقط: تعرف على التفسير

بالفيديو || سر امتلاك شخصيات الكرتون الشهيرة 4 أصابع فقط: تعرف على التفسير

بالفيديو.. لحظة ضبط المتهمين بـ«عبادة الشيطان» في فيلا الإسكندرية

بالفيديو.. لحظة ضبط المتهمين بـ«عبادة الشيطان» في فيلا الإسكندرية

بالفيديو || سعاد حسني تبكي لفشل محرم فؤاد في التعرف عليها لتغير وزنها: «مش عارف نعيمة يا حسن»

بالفيديو || سعاد حسني تبكي لفشل محرم فؤاد في التعرف عليها لتغير وزنها: «مش عارف نعيمة يا حسن»

بالفيديو || فضيحة كبيرة لمحافظة القاهرة في احتفالية يوم اليتيم وحكاية “بابا فين” وسخرية واسعة

بالفيديو || فضيحة كبيرة لمحافظة القاهرة في احتفالية يوم اليتيم وحكاية “بابا فين” وسخرية واسعة