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حاملو الماجستير والدكتوراة: "عاوزين نروح الإمارات بلد العلم والحضارات"

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حاملو الماجستير والدكتوراة: "عاوزين نروح الإمارات بلد العلم والحضارات" حاملو الماجستير والدكتوراة: "عاوزين نروح الإمارات بلد العلم والحضارات"
ردد، منذ قليل، حاملو الماجستير والدكتوراة دفعة 2015، المتظاهرون أمام نقابة الصحفيين، هتاف "عاوزين نروح الإمارات بلد العلم والحضارات" احتجاجا على عدم الاستجابة لمطلبهم المتمثل فى تعيينهم فى الوظائف الإدارية للدولة أسوة بالدفعات السابقة من 2002 حتى 2014.

كان حاملو الماجستير والدكتوراه دفعة 2015، نظموا وقفة احتجاجية على سلالم نقابه الصحفيين، للمطالبة بالتعيين فى الوظائف الإدارية للدولة أسوة بالدفعات السابقة، فضلا عن التعبير عن تضامنهم مع محمود أبو زيد المنسق العام لحاملى الماجستير والدكتوراة وللمطالبة بحفظ المحضر، ورفض الاتهامات الموجهة إليه.


>- حملة الماجستير يهتفون أمام نقابة الصحفيين : "التعليم فى مصر جحيم"
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- حكمدار القاهرة يصل نقابة الصحفيين لمتابعة وقفة حاملى الماجستير
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- حاملو الماجستير دفعة 2015 ينظمون وقفة احتجاجية على سلالم نقابه الصحفيين
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مصر 365

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