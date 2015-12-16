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القبض على فتاة تونسية وراء رسائل تهديد المطربة لطيفة

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القبض على فتاة تونسية وراء رسائل تهديد المطربة لطيفة القبض على فتاة تونسية وراء رسائل تهديد المطربة لطيفة
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، فى تحديد هوية المتهم بإرسال رسائل تهديد للمطربة التونسية لطيفة، والذى تبين أن شابة تونسية وراء إرسال تلك الرسائل للمطربة وتهديدها، فتم القبض عليها عقب صدور إذن من النيابة، وتم إحالتها للنيابة التى تولت التحقيق.

البداية كانت بتحرير المطربة التونسية لطيفة، محضرا بقسم شرطة قصر النيل، تفيد فيه بتلقيها رسائل على هاتفها المحمول بتهديدات مستمرة، واتهمت فى المحضر شابة تونسية بأنها وراء إرسال تلك الرسائل لها.

ومن خلال التحريات تم التأكد من كون تلك الفتاة وراء إرسال رسائل التهديد للمطربة التونسية عبر هاتفها، فتم إخطار النيابة التى أصدرت قرارا بضبطها وإحضارها، وتمكن رجال مباحث قسم شرطة قصر النيل من ضبطها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهمة للنيابة لمباشرة التحقيق.

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مصر 365