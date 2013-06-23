Taylor Swift تحضّر عطراً جديداً

بعد نجاح عطريها الأوّلين، ستُطلق المغنّية الشابة Taylor Swift عطرها الثالث. وهذه المرّة، تهدف المغنّية إلى وضع لمسة خاصّة بها، لتعكس طرازها الخاصّ وما تفضّله. ووفقاً لها، فإنّ نيّتها الأصليّة هي أن تقدّم للمعجبات عطراً كلاسيكيّاً وعصريّاً في آنٍ معاً. وتُصرّح قائلةً: "العطران الأوّلان كانا حول القصص الخياليّة. ولكنّ هذا العطر بالذات يتعلّق بأسلوبي وطرازي الخاصّ. ولذلك أردت أن أعطيه اسماً شخصيّاً أكثر. إنّه يُجسّد طريقتي لترجمة ما هو كلاسيكيّ وعصريّ إلى عطرٍ".

إنّ هذا العطر طيّب وراقٍ، ويجمع بين نفحات الورود والفاكهة. أوّلاً: يعمل العطر على مداعبة حسّ الشمّ، بفضل نفحات الليتشي واليوسفي وبتلات الماغنوليا والفاوانيا الكوبية، في الوقت الذي يُضيف لبّ "سحلبيّ الفانيليا" ورحيق المشمش رونقاً إلى الرائحة، بينما العود الناعم وعبير المسك يضعان اللمسات الأخيرة على الرائحة.

بالإضافة إلى ذلك، تنعكس شخصيّة النجمة عبر قارورة العطر. كما يبدو أنّ Swift تحبّ اللآلئ، لأنّها إحدى الاكسسوارات التي لا تبطل موضتها. وتكشف Swift عن سرٍّ لها، فتقول: "أحتفظ بعقد من اللآلئ في حقيبة يدي، وأضعها كلّما شعرت أنّني أريد أن أشعر بالأناقة".

وتجدر الإشارة إلى أنّه سيتمّ إطلاق العطر في نهاية الشهر الحالي، وسيتوفر على شكل قارورتين: الأولى تحتوي على 50 ملليلتراً، والثانية على 100 ملليلتر.