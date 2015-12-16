مفاجأة..لبن البقرة الذى يحلب ليلاً يغنيك عن الأدوية المنومة ويعالج الأرق

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن اللبن الذى يتم حلبه من البقرة ليلاً يساعد على النوم، وهذا أمر مثير للغاية.

ووفقاً للباحثين من معهد بحوث “Uimyung” لعلم الأعصاب فى كوريا الجنوبية، أن الحليب الذى يتم جمعه أثناء الليل غنى جداً بشكل استثنائى لمادتى "التريبتوفان والميلاتونين".

وأوضح الباحثون أن الميلاتونين، هو هرمون يفرز بشكل طبيعى أثناء الليل فى الظلام ويساعد على تنظيم دورة النوم والاستيقاظ، والجسم قادر على تحويل التريبتوفان إلى ميلاتونين وسيروتونين الذى يعرف بأنه هرمون المزاج.

وأشار الباحثون إلى أن الحليب معروف منذ فترة طويلة أنه يستخدم لتعزيز النوم، وكثير من الأطباء يصفونه للأطفال والكبار الذين يعانون من الأرق.

والجدير بالذكر، أن الكثير من المرضى المسنين يعانون من الأرق بسبب غير معروف، ونظراً لذلك يتم وصف الحليب البقرى الذى يتم حلبه من البقرة ليلاً لمساعدتهم على النوم بطريقة طبيعية.

وأضاف الباحثون أن الأبحاث قد أثبتت أن حليب الليل قادر على إنتاج المسكنات ويخفف القلق ويعزز النوم، وفعاليته مماثلة لهذه الأدوية "البنزوديازيبين" و "الديازيبام".

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر موقع “The Telegraph”، البريطانى، وذلك فى السادس عشر من شهر ديسمبر الجارى.