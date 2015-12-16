أفضل وصفة طبيعية لعلاج سرعة القذف باستخدام زيت النعناع وشاى الشوفان

سرعة القذف من أكثر المشاكل الجنسية شيوعاً بين المتزوجين، تتسبب فى مشاكل نفسية وجسدية كبيرة لكلا الجنسين، قد تنتهى فى بعض الأحيان بالطلاق.إعلان - Ads إعلان - Ads
>وفقاً لموقع مركز "مايو كلينيك" الطبى الأمريكى، فإننا نعتبر الشخص مصاباً بسرعة القذف إذا حدثت عملية الإنزال قبل مرور دقيقة من عملية الجماع الحقيقى "الإيلاج"، أو فى حالة عدم تمكن الرجل من التحكم فى الوقت الذى يريد فيه القذف، أو حين يشعر بالإحباط واليأس، وينفره من العملية الجنسية برمتها بسبب هذه المشاكل.
>سيقان الشوفان من أفضل الأعشاب الطبيعية لعلاج سرعة القذف، نظراً لاحتوائها على مستويات عالية من الموصل العصبى "سيروتونين"، والذى يعرف باسم هرمون السعادة، وهو يساهم فى الحد من القلق والتوتر، وهو ما يجعله قادر على علاج القذف السريع الناجم عن القلق والتوتر، ويمكن تناوله فى صورة شاى بعد غليه.
>يتمتع زيت النعناع بفاعلية كبيرة فى تأخير عملية القذف، ونصح التقرير الذى نشر بالموقع الأمريكى " mademan" الرجال بدهان زيت النعناع على العضو الذكرى قبل العلاقة الحميمة، حيث يساهم زيت النعناع فى إحداث الشعور بتخدير وتنميل أعصاب العضو، وتقليل الشعور بالإثارة، وهو ما قد يؤخر عملية القذف.
ما هو سرعة القذف؟
>وفقاً لموقع مركز "مايو كلينيك" الطبى الأمريكى، فإننا نعتبر الشخص مصاباً بسرعة القذف إذا حدثت عملية الإنزال قبل مرور دقيقة من عملية الجماع الحقيقى "الإيلاج"، أو فى حالة عدم تمكن الرجل من التحكم فى الوقت الذى يريد فيه القذف، أو حين يشعر بالإحباط واليأس، وينفره من العملية الجنسية برمتها بسبب هذه المشاكل.
سيقان الشوفان الجافة تعالج سرعة القذف
>سيقان الشوفان من أفضل الأعشاب الطبيعية لعلاج سرعة القذف، نظراً لاحتوائها على مستويات عالية من الموصل العصبى "سيروتونين"، والذى يعرف باسم هرمون السعادة، وهو يساهم فى الحد من القلق والتوتر، وهو ما يجعله قادر على علاج القذف السريع الناجم عن القلق والتوتر، ويمكن تناوله فى صورة شاى بعد غليه.
زيت النعناع لعلاج سرعة القذف
>يتمتع زيت النعناع بفاعلية كبيرة فى تأخير عملية القذف، ونصح التقرير الذى نشر بالموقع الأمريكى " mademan" الرجال بدهان زيت النعناع على العضو الذكرى قبل العلاقة الحميمة، حيث يساهم زيت النعناع فى إحداث الشعور بتخدير وتنميل أعصاب العضو، وتقليل الشعور بالإثارة، وهو ما قد يؤخر عملية القذف.