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هذه هي قواعد تطبيق أحمر الخدود!

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هذه هي قواعد تطبيق أحمر الخدود! هذه هي قواعد تطبيق أحمر الخدود!

بما أنَّ أحمر الخدود يعتبر من اللمسات الهامَّة للحصول على بشرة متألِّقة، إذًا فأنتِ بحاجة إلى طرق وقواعد لاستخدامه، بأسلوب يمكِّنك من نحت تقسيمات وجهك وتصحيح عيوبه، فأحمر الخدود له مفعول ساحر في تلوين الوجنتين بتدرجات تبعث الحياة والحيويَّة في إطلالة وجهك.
"سيِّدتي نت" يقدِّم لكِ أهم القواعد في هذا الموضوع:

1. طريقة تطبيقه حسب لون البشرة:
• إذا كانت بشرتك فاتحة اللون، فسيلائمك اللون الورديّ، إذ أنَّه يعطي انطباعاً بالصحَّة والانتعاش،مما ينعكس على الوجه ويجعله مشرقاً.
• أمَّا إذا كانت بشرتك عادية اللون، فإنَّ أحمر الخدود البرتقالي سيكون مناسباً لها، وسيعكس مظهر الأناقة والحيويَّة إلى إطلالتك.
• وإذا كنتِ سمراء البشرة، فاللون البني أو النحاسي سيكون أنيقاً على وجنتيك.

2. طريقة تطبيقه حسب شكل وجهك:
• إذا كان وجهك دائرياً، احرصي على وضع أحمر الخدود إلى أعلى؛ حتى يساهم في خلق عظمة خد مرتفعة.
• وإذا كان وجهك طويلاً، يفضَّل أن تطبِّقي أحمر الخدود مباشرة أسفل عظمة الخد؛ حتى يضفي لمسة من الاستدارة على الوجه.
• ولصاحبات الوجه المربَّع، يفضَّل أن يطبِّقن أحمر الخدود بشكل دائريّ؛ حتى يساهم في زيادة استدارة الوجه.

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سيدتي