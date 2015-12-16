مصرع ربة منزل فى حادث تصادم "توك توك"بسيارة نقل بالبحيرة

لقيت ربة منزل مصرعها، اليوم الأربعاء، فى حادث تصادم "توك توك" بسيارة نقل بإحدى الطرق الفرعية بمركز كوم حمادة بالبحيرة.

تلقى اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، إخطارا بالحادث من اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية.

تبين بالفحص حدوث تصادم بين دراجة بخارية "توك توك" بدون لوحات قيادة أحمد محمد عبد القادر، 19 سنة، طالب ومقيم قرية كوم شريك دائرة مركز كوم حمادة وسيارة نقل -مجهولة فرت هاربة- حيث حاولت الدراجة البخارية تهدئة سرعتها لتخطى أحد المطبات الصناعية وتصادف قدوم السيارة النقل فى ذات الاتجاه فاصطدمت بمؤخرتها.

أسفر الحادث عن وفاة أمينة عبد الله بدير 45 سنة، ربة منزل ومقيمة بذات الناحية، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى كوم حمادة العام.

وتم تحرير المحضر رقم 32739 جنح مركز كوم حمادة لسنة 2015، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.