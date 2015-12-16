تسمم 7 تلميذات بعد تناولهن حلوى المولد النبوى فى أسيوط

أصيبت 7 طالبات بمدرسة تل أولاد سراج للتعليم الأساسى بتسمم إثر تناولهن حلوى المولد وتم نقلهن لمستشفى أسيوط العام .

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد ببلاغ من مدير مستشفى أسيوط العام بوصول 7 طالبات من مدرسة "تل أولاد سراج للتعليم الأساسى" مصابات بإعياء وقىء يشتبه إصابتهن بالتسمم وتم إجراء الإسعافات الأولية لهن وحالتهن مستقرة.

وبالانتقال تبين أنه حال وصول الطالبات للمدرسة تناولن حلوى المولد، أحضرتها إحداهن وفور الانتهاء شعرن بمغص وقىء شديد، وتم نقلهن إلى المستشفى، والتحفظ على باقى الحلوى.

تم تحرير المحضر اللازم وجارى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.