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نيابة العجوزة تحيل شابين متهمين بممارسة الشذوذ الجنسى إلى محكمة الجنح

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نيابة العجوزة تحيل شابين متهمين بممارسة الشذوذ الجنسى إلى محكمة الجنح نيابة العجوزة تحيل شابين متهمين بممارسة الشذوذ الجنسى إلى محكمة الجنح
أحالت نيابة العجوزة، برئاسة المستشار هادى عزب رئيس النيابة، شابين متهمين بممارسة الشذوذ الجنسى والدعوة إلى ممارسة الرزيلة، إلى محكمة جنح العجوزة، وتحديد جلسة 20 ديسمبر لنظر أولى جلسات محاكمتهما.

كانت الإدارة العامة لمباحث الإداب، بالتنسيق مع إدارة التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية، قد تمكنت من الإيقاع بالمتهمين بعدما كشفت التحريات عن استخدامهما لصفحات التواصل الاجتماعى فى الترويج لنشاطهما من أجل استقطاب راغبى المتعة المحرمة من خلال نشر صور لهما أثناء ارتدائهما ملابس حريمى، ونشر مقاطع لجذب عملائهما من راغبى ممارسة الجنس المحرم، داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة العجوزة.

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مصر 365

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