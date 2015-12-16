9 يناير.. أولى جلسات محاكمة المتهمين من الشرطة بقضية "طلعت شبيب" بالأقصر

أكد المستشار أحمد عبد الرحمن المحامى العام الأول لنيابات الأقصر، اليوم الأربعاء، أن المستشار عادل عزت، المحامى العام الأول لنيابات استئناف قنا، أعلن عن بدء محاكمة جميع الضباط والأمناء والمجندين المتهمين فى واقعة قتل طلعت شبيب داخل قسم شرطة الأقصر، 9 يناير المقبل، أمام محكمة جنايات قنا لأسباب أمنية.

وأضاف المستشار أحمد عبد الرحمن، فى تصريحات صحفية، أن النيابة العامة قد ضمت 4 مجندين للقضية والذين كانوا قد تم الاستماع لأقوالهم فى الواقعة، حيث تبين أنهم مشتركون مع الضباط الأربعة والأمناء الخمسة فى واقعة قتل المواطن "طلعت شبيب".

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