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الداخلية تكشف حقيقة مزاعم الإخوان بهتك عرض طفل بأقسام الشرطة

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الداخلية تكشف حقيقة مزاعم الإخوان بهتك عرض طفل بأقسام الشرطة الداخلية تكشف حقيقة مزاعم الإخوان بهتك عرض طفل بأقسام الشرطة
صرح مسئول المركز الإعلامى الأمنى بوزارة الداخلية أنه بفحص ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية على المعلومات الدولية حول خبراً تحت عنوان ( العفو الدولية: تعذيب الشرطة لطفل 14 سنة وهتك عرضه بعصا وصعق أعضائه التناسلية ) حيث تبين أنه قد توافرت معلومات مؤكدة للأجهزة الأمنية تفيد باضطلاع مازن محمد عبدالله إسماعيل عامر 14 سنة طالب بالصف الأول الثانوى – يقيم مدينة نصر / القاهرة بالمشاركة مع آخرين فى تنفيذ عمليات نوعية لجماعة الإخوان من تعدى على منشآت وحرق سيارات شرطة بمنطقة مدينة نصر حيث تم ضبط المتهم فى 7 أكتوبر الماضى عقب استئذان النيابة العامة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم وبعرضة على النيابة قررت حبسة احتياطياً على ذمة القضية رقم 699/2015 حصر أمن دولة عليا وتم التجديد لة عدة مرات .

وأوضحت الداخلية أنه فى 12 اكتوبر تم عرض المتهم على مصلحة الطب الشرعى بناء على قرار النيابة فى ضوء طلب هيئة الدفاع الخاصة بالمتهم بدعوى هتك عرضه بعصا حيث صدر تقرير الطب الشرعى مؤكداً عدم صحة ذلك الادعاء وعدم تعرضة للتعذيب .

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