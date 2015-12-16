أخبار عاجلة

بيومي أفندي - بيومي فؤاد يغازل يسرا اللوزي ... دي ممرضة أومال مين يبقى سفير النوايا الحسنة -
أتلانتا يفقد نقطتين في الصراع على المقعد الأوروبي -
بث مباشر.. «برشلونة Vs ملجا» في الدوري الإسباني -
بث مباشر.. «يوفنتوس ►◄ كييفو فيرونا» في الدوري الإيطالي -
تشيلسي يواصل زحفه نحو «البريمير ليج» بإسقاط بورنموث بثلاثية -
البايرن يكتسح دورتموند برباعية ويواصل صدارة «البوندسليجا» -
هيجواين وديبالا يقودان اليوفي أمام كييفو في «الكالتشيو» -
«MSN» يقودون هجوم البارسا أمام ملجا -
بيبي أول ضحايا ديربي مدريد -
بيومي أفندي - ذات مومنت ... لما تيجي تسأل حد على عنوان ويفتي " الفتي عند المصريين " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

السجن المشدد 15 سنة لخلية حرق المحولات الكهربائية بالزقازيق

Google+ Print
السجن المشدد 15 سنة لخلية حرق المحولات الكهربائية بالزقازيق السجن المشدد 15 سنة لخلية حرق المحولات الكهربائية بالزقازيق
قضت محكمة القضاء العسكرى بالزقازيق اليوم، الأربعاء، بالسجن المشدد 15 سنة لستة من أفراد خلية إخوانية، تخصصت فى حرق محولات الكهرباء بمدينة الزقازيق.

وكانت الأجهزة الأمنية بقسم ثانى الزقازيق، تمكنت من ضبط خلية إرهابية مكونة من 6 أفراد ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية، أثناء استقلالهم سيارة وبتفتيشها عثر بداخلها على مواد حارقة وعدد من المقصات كبيرة الحجم.

وبالتحقيق معهم تبين أن أغلبهم طلاب بكلية الصيدلية، وارتكابهم لأكثر من واقعة حرق لمحولات كهربائية بمدينة الزقازيق، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 68/193 جنايات قسم ثانى الزقازيق لسنة 2015.

وفى سياق متصل تم تكثيف الخدمات الأمنية المصاحبة للمأمورية بإشراف اللواء محمد ناجى مساعد مدير الأمن بناء على توجيهات اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365