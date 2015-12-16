السجن المشدد 15 سنة لخلية حرق المحولات الكهربائية بالزقازيق

قضت محكمة القضاء العسكرى بالزقازيق اليوم، الأربعاء، بالسجن المشدد 15 سنة لستة من أفراد خلية إخوانية، تخصصت فى حرق محولات الكهرباء بمدينة الزقازيق.

وكانت الأجهزة الأمنية بقسم ثانى الزقازيق، تمكنت من ضبط خلية إرهابية مكونة من 6 أفراد ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية، أثناء استقلالهم سيارة وبتفتيشها عثر بداخلها على مواد حارقة وعدد من المقصات كبيرة الحجم.

وبالتحقيق معهم تبين أن أغلبهم طلاب بكلية الصيدلية، وارتكابهم لأكثر من واقعة حرق لمحولات كهربائية بمدينة الزقازيق، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 68/193 جنايات قسم ثانى الزقازيق لسنة 2015.

وفى سياق متصل تم تكثيف الخدمات الأمنية المصاحبة للمأمورية بإشراف اللواء محمد ناجى مساعد مدير الأمن بناء على توجيهات اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية.