دعوى تطالب بإلغاء قرار ضم مستشفى رمد الجيزة لهيئة المعاهد التعليمية

أقام أسامة عبد المنعم المحامى وكيلا عن شريف بركات أحمد شمس الدين، دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الوزراء رقم 2958 لسنه 2015 بضم مستشفى رمد الجيزة التابعة لمديرية الشئون الصحية بالجيزة، إلى معهد الرمد التذكارى التابع لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، واستمرار تبعية مستشفى رمد الجيزة لمديرية الشئون الصحية لخدمة الشعب المصرى وتحسين الصحة البصرية ورفع العبئ عن المواطنين.

وذكر الطعن الذى حمل رقم 10737 لسنة 70 قضائية، أنه صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 2958 لسنة 2015 بضم مستشفى رمد الجيزة التابعة لمديرية الشئون الصحية بالجيزة إلى معهد الرمد التذكارى التابع لهيئية المستشفيات والمعاهد التعليمية على أن تنقل تبعيتها للهيئة المشار إليها.

واستعرض الطعن أوجه الشوائب والعيوب التى أصابت القرار، وهى أن مستشفى رمد الجيزة هى المستشفى الوحيدة بين مستشفيات العيون بالوزارة التى يتوفر بها الشروط اللازمة لتدريب الأطباء والتمريض والكادر الفنى المصاحب.

>