خلطات طبيعيّة لتبييض الأسنان

أسنان بيضاء ناصعة تعني ابتسامة رائعة جذابة ووجه جميل. ولتبييض الأسنان توجد طرق كثيرة، منها ما يحتاج إلى طبيب متخصّص، مثل طريقة تبييض الأسنان بالليزر، وأخرى بسيطة لا تحتاج إلى متخصّص، ويُمكن القيام بها في المنزل باستخدام مكوّنات طبيعيّة.

هذه الخلطات يُمكن استعمالها يوميّاً أو يوماً بعد يوم، قبل غسل الأسنان بالمعجون باستمرار حتّى نصل إلى أسنان بيضاء ناصعة.

1- الفراولة:

فراولة تامّة النضج + 1/2 ملعقة بايكينغ باودر

اهرسي الفراولة حتّى تتحوّل إلى معجون، ثمّ اخلطيها بالبايكينغ باودر. ضعي المزيج على أسنانك لمدّة 5 دقائق، ثمّ اغسلي أسنانك بالمعجون العادي.

استخدمي هذه الخلطة مرّة أسبوعيّاً.

2- البايكينغ باودر:

اخلطي ملعقة من الملح الخشن + 2 ملعقة من البايكينغ باودر، ثمّ استخدمي الفرشاة في فرك الأسنان بهذا الخليط. استخدمي هذه الخلطة، يوماً بعد يوم، حتّى لا تتأثر اللثّة؛ فالملح يعمل على كشط الأسنان، في حين يعمل البايكينغ باودر كمبيّض.

3-الليمون:

أضيفي إلى معجون الأسنان قطرات من الليمون، أو اخلطي بعض عصير الليمون مع قليلٍ من البايكينغ باودر للحصول على معجون. استخدمي الفرشاة في غسل أسنانك بالمعجون المصنّع قبل استخدام المعجون العادي، ولكن لا تتركي الليمون على أسنانك لفترة طويلة، لأنّه يُدمّر الكالسيوم في الأسنان.

4- التوست المحروق:

لتبييض الأسنان، يُمكن حرق بقايا التوست أو الخبز وإضافة المستخلص إلى ملعقة من العسل أو إلى المعجون، ثمّ استخدمي ذلك في تبييض الأسنان يوميّاً.

5- ورق شجرة الغار:

اطحني ورق شجر الغار، وأضيفي إليه بعض قشور البرتقال المجفف، ثمّ افركي الأسنان بالخليط.

6- خلّ التفاح:

يُمكن استخدام خلّ تفاح + بيكربونات صوديوم + ملح طعام لتبييض الأسنان بسرعة، قبل غسل الأسنان بالمعجون.

وتساعد الخلطة أيضاً في التلّخص من الجير، وفي إزالة الطبقة السوداء عن الأسنان.

7- عشب المريميّة:

لتبييض الأسنان، يُمكن استخدام ورق نبات المريميّة. يتمّ سحق ورق نبات المريميّة، ثمّ إضافة بعض ملح الطعام.عند فرك الأسنان بالنبات تُفيدنا المريميّة في إزالة الجير.