نيابة إمبابة تأمر بحجز مدرس على ذمة التحريات لاتهامه بهتك عرض طالبة

أمرت نيابة إمبابة، برئاسة المستشار عبد الله مهدى رئيس النيابة، بحجز "ز.م" معلم بإحدى المدارس الحكومية بدائرة قسم شرطة إمبابة، 24 ساعة على ذمة التحريات، لاتهامه بهتك عرض إحدى الطالبات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

استمعت النيابة لأقوال المجنى عليها، والتى ذكرت أمام النيابة، أن المدرس كان يعتاد مغازلاتها، وهى كانت تصده، وفى إحدى المرات تحسس مناطق حساسة من جسدها، ما دفعها لنهره والتقدم بشكوى ضده.

واستمعت النيابة لأقوال إحدى المدرسات، والتى أفادت أنهم تلقوا عدة شكاوى من الطالبات بشأن التلميحات الجنسية التى كان يوجهها المدرس للطالبات، وأن هذه ليست المرة الأولى التى تشتكى منه الطالبات.

على جانب آخر، أنكر المدرس فى التحقيقات ما نسب إليه من اتهامات، وادعى تلفيق الاتهام وكيديته.