أخبار عاجلة

بيومي أفندي - بيومي فؤاد يغازل يسرا اللوزي ... دي ممرضة أومال مين يبقى سفير النوايا الحسنة -
أتلانتا يفقد نقطتين في الصراع على المقعد الأوروبي -
بث مباشر.. «برشلونة Vs ملجا» في الدوري الإسباني -
بث مباشر.. «يوفنتوس ►◄ كييفو فيرونا» في الدوري الإيطالي -
تشيلسي يواصل زحفه نحو «البريمير ليج» بإسقاط بورنموث بثلاثية -
البايرن يكتسح دورتموند برباعية ويواصل صدارة «البوندسليجا» -
هيجواين وديبالا يقودان اليوفي أمام كييفو في «الكالتشيو» -
«MSN» يقودون هجوم البارسا أمام ملجا -
بيبي أول ضحايا ديربي مدريد -
بيومي أفندي - ذات مومنت ... لما تيجي تسأل حد على عنوان ويفتي " الفتي عند المصريين " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

نجوم العرب وبوليوود بصوت واحد «الإمارات تجمعنا»

Google+ Print

الخميس 17-12-2015 13:43

في فعالية فنية ورياضية غير مسبوقة يحتضنها شاطئ جميرا بإمارة دبي، تلتقي كوكبة من نجوم الفن الإماراتيين والعرب، وعدد من مشاهير بوليوود؛ بمناسبة إقامة حفل اليوم الرياضي الوطني للإمارات يوم 19 ديسمبر 2015، ويتخلل ذلك مباراة كريكيت استعراضية ووصلات غنائية وإنشادية من تقديم المنشد الإماراتي «أحمد أبو خاطر»، والفنان «فادي طلبي»، بحضور باقة من النجوم العرب على رأسهم النجمة «نسرين طافش، والنجم سامر المصري، والمعلق الرياضي الشهير حفيظ دراجي»، ومن نجوم بوليوود «كاريشماكابور، سيليناجيتلي، ورافيناتاندون».
وتأتي فعالية «الإمارات تجمعنا»؛ تناغماً مع رؤية «دبي 2020»، التي أطلقتها القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وانسجاماً مع تطلعات إمارة دبي، التي باتت عنواناً للأصالة المتفتحة على الثقافات العالمية ونموذجاً راقياً؛ للتعايش الحضاري بين الشعوب والثقافات ونشر ثقافة التسامح، والسلم والسلام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي