نجوم العرب وبوليوود بصوت واحد «الإمارات تجمعنا»

في فعالية فنية ورياضية غير مسبوقة يحتضنها شاطئ جميرا بإمارة دبي، تلتقي كوكبة من نجوم الفن الإماراتيين والعرب، وعدد من مشاهير بوليوود؛ بمناسبة إقامة حفل اليوم الرياضي الوطني للإمارات يوم 19 ديسمبر 2015، ويتخلل ذلك مباراة كريكيت استعراضية ووصلات غنائية وإنشادية من تقديم المنشد الإماراتي «أحمد أبو خاطر»، والفنان «فادي طلبي»، بحضور باقة من النجوم العرب على رأسهم النجمة «نسرين طافش، والنجم سامر المصري، والمعلق الرياضي الشهير حفيظ دراجي»، ومن نجوم بوليوود «كاريشماكابور، سيليناجيتلي، ورافيناتاندون».

وتأتي فعالية «الإمارات تجمعنا»؛ تناغماً مع رؤية «دبي 2020»، التي أطلقتها القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وانسجاماً مع تطلعات إمارة دبي، التي باتت عنواناً للأصالة المتفتحة على الثقافات العالمية ونموذجاً راقياً؛ للتعايش الحضاري بين الشعوب والثقافات ونشر ثقافة التسامح، والسلم والسلام.