Anne Hathaway تشعر بركلات جنينها في الشارع

هي في شهرها الخامس من الحمل، وتتألق بوهج خاصّ في هذه الصور، بفضل طفلها الأول..

إنها Anne Hathaway التي جابت شوارع نيويورك برفقة والديها Kate و Gerald Hathaway، حيث بدت في قمة الفرح.



بدأ حمل الممثلة البالغة من العمر 33 عاماً ، الذي كشفته صحيفة people الأمريكية ، في الظهور ويبدو أنها اكتسبت المزيد من الوزن ، حيث ارتدت سروالًا من الجلد الأسود وقميصًا فضفاضاً باللون الأبيض وحذاء ذو رقبة قصيرة باللون الأسود، واضعة نظارات شمسية باللون البني .



فرح وابتسامات نجمة الأوسكار Anne في الشارع أتت بعد شعورها بركلات جنينها، فقامت بعفوية بجذب يد والدتها ووضعتها على بطنها لتشاركها فرحتها بالجنين الذي سيرى النور في مطلع عام 2016.



يوم الاثنين، تمّ رصد Anne وزوجها المنتج ومصمّم المجوهرات Adam Shulman خارجا يشربان القهوة الجاهزة في إحدى شوارع نيويورك.



يذكر أن الثنائي تزوج العام 2012 بعد علاقة دامت أربع سنوات، وهما ينتظران طفلهما الأول.

آن هاثاواي حامل بطفلها الأول