أخبار عاجلة

بيومي أفندي - بيومي فؤاد يغازل يسرا اللوزي ... دي ممرضة أومال مين يبقى سفير النوايا الحسنة -
أتلانتا يفقد نقطتين في الصراع على المقعد الأوروبي -
بث مباشر.. «برشلونة Vs ملجا» في الدوري الإسباني -
بث مباشر.. «يوفنتوس ►◄ كييفو فيرونا» في الدوري الإيطالي -
تشيلسي يواصل زحفه نحو «البريمير ليج» بإسقاط بورنموث بثلاثية -
البايرن يكتسح دورتموند برباعية ويواصل صدارة «البوندسليجا» -
هيجواين وديبالا يقودان اليوفي أمام كييفو في «الكالتشيو» -
«MSN» يقودون هجوم البارسا أمام ملجا -
بيبي أول ضحايا ديربي مدريد -
بيومي أفندي - ذات مومنت ... لما تيجي تسأل حد على عنوان ويفتي " الفتي عند المصريين " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

Anne Hathaway تشعر بركلات جنينها في الشارع

Google+ Print

الأربعاء 16-12-2015 14:02

هي في شهرها الخامس من الحمل، وتتألق بوهج خاصّ في هذه الصور، بفضل طفلها الأول..

إنها Anne Hathaway التي جابت شوارع نيويورك برفقة والديها Kate و Gerald Hathaway، حيث بدت في قمة الفرح.


بدأ حمل الممثلة البالغة من العمر 33 عاماً ، الذي كشفته صحيفة people الأمريكية ، في الظهور ويبدو أنها اكتسبت المزيد من الوزن ، حيث ارتدت سروالًا من الجلد الأسود وقميصًا فضفاضاً باللون الأبيض وحذاء ذو رقبة قصيرة باللون الأسود، واضعة نظارات شمسية باللون البني .


فرح وابتسامات نجمة الأوسكار Anne في الشارع أتت بعد شعورها بركلات جنينها، فقامت بعفوية بجذب يد والدتها ووضعتها على بطنها لتشاركها فرحتها بالجنين الذي سيرى النور في مطلع عام 2016. 


يوم الاثنين، تمّ رصد Anne وزوجها المنتج ومصمّم المجوهرات Adam Shulman خارجا يشربان القهوة الجاهزة في إحدى شوارع نيويورك.


يذكر أن الثنائي تزوج العام 2012 بعد علاقة دامت أربع سنوات، وهما ينتظران طفلهما الأول.

 

آن هاثاواي حامل بطفلها الأول

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي