Mark Wahlberg يعود الى Transformers

منذ حوالي عام عندما سؤل الممثل Mark Wahlberg عن عودته لتأدية دور البطولة في سلسلة أفلام Transformers علّق بالقول أنه ليس متأكداً من العودة. ولكن يبدو أن الممثل حزم أمره بالموافقة على تأدية دور Cade Yeager الذي أدّاه في Transformers: Age of Extinction في الجزء الخامس من السلسلة والذي ما زال دون عنوان رسمي والمنتظر عرضه في ربيع العام 2017. سيتعاون على كتابة السيناريو الخاص بـ Transformers 5 كل من Art Marcum و Matt Holloway و Ken Nolan وهم كتّاب سيناريو فيلم Iron Man الذي صدر في العام 2008 ولم يؤكد حتى اليوم المخرج Michael Bay عودته الى السلسلة. يذكر أن الفيلم المقبل للممثل Mark Wahlberg عنوانه Daddy's Home وسيبدأ عرضه في الصالات العربية في السابع من يناير.