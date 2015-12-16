أمل عرفة تكشف عن مشروع يجمعها بعادل كرم والأخير يكشف عن سبب طلاقه

استقبل مقدّم البرامج عادل كرم في حلقة البارحة من برنامج "هيدا حكي" على قناة MTV اللبنانية، الممثلة السورية أمل عرفة، المقيمة حالياً في لبنان مع إبنتيها مريم وسلمى.

إفتتح عادل الحلقة بالتغزّل بأمل، عبر اللوك الجديد التي تبدو فيه أصغر وأجمل كما وصفها عادل.

سأل عادل الفنانة السورية عن سبب قبولها الإطلالة في برنامجه، على الرغم من أن إطلالاتها الإعلامية نادرة، فردّت أمل أن السبب هو شخص عادل كرم ولأنها تعتبر هذا البرنامج بالذات "مهضوم".

عن أول إطلالاتها بعد طلاقها من الممثل السوري عبد المنعم عمايري، قالت إنها وطليقها مازالا على علاقة طيبة رغم الطلاق، ووصفته برفيقها وأبو أولادها، رغم أن حياتهما معاً لم يكتب لها النجاح.

وهنا سألت أمل بدورها عادل عن سبب طلاقه، فردّ أن الأمور لم تسر كما يجب بينه وبين زوجته السابقة أيضاً ولكنهما بقيا على صداقة خصوصاً أن لديهما ولداً يبلغ السنتين من العمر.

أما في حال هناك من دور يعرض عليها يجمعها بطليقها، فقالت أمل إنها توافق، وإنها من أشدّ المعجبين بتمثيل عبد المنعم عمايري.

وتكلمت أمل عن ضياع إبنتيها بين اللهجتين اللبنانية والسورية بشكل مضحك. كما عن إنقطاع التيار الكهربائي في لبنان كما في سوريا، فقالت أمل إنها تغني نشيد الكهرباء لإبنتيها كلما انقطع النور.

أمل تشتاق إلى الشام وتزورها كل 10 أيام. حديث أمل عن العاصمة السورية شمل تعدّد الأديان والثقافات فيها، وقالت إنها تحمل سراً من أسرار الكون، كما قالت أمل.

سأل عادل أمل عن أسخف سؤال تتعرّض له في المقابلات؟ فقالت أمل إن سؤال أين تجدين نفسك في الدراما أو في الكوميديا يزعجها جداً.

عن وصف الناس لها بالرقم الصعب وكيف نجحت فنياً.. ردّت أمل إنها كانت ولا تزال تحب المهنة رغم كل الصعوبات التي مرّت بها.

عن الجزء الثاني من مسلسل "دنيا"، الشخصية التي عاشت في منزل أهلها في الحقيقة، قالت إنها أحبّت العام الفائت أن تكمل ما تركته قبل 15 عاماً في الجزء الأول منه، إذ أن دنيا معها كارت بلانش ولا أحد يزعل منها.

سأل عادل أمل عرفة: من تختارين لتضربيه بحذائك، فقالت بلهجة شخصية دنيا:" أكيد اللي عملو هيك ببلدي".

عن الفنانة أصالة قالت إنها تحبها بغضّ النظر عن مواقفها.

وبما أنها إبنة الملحن السوري سهيل عرفة الذي لحّن أحلى الأغاني خصوصاً للشحرورة صباح أغنية عالبساطة، غنّت أمل الأغنية وبعدها قالت إن نجاحها هو بفضل والدها.

وعن الممثلين الذي يضحكونها سمّت أمل عرفة كل من: دريد لحام، عبد المنعم عمايري، أيمن رضا، فادي صبيح، شكران مرتجى، سامية الجزائري، عادل كرم وفرقة برنامج "ما في متلو"، لأن هذه الفرقة لطالما حافظت على المستوى نفسه.

ويبدو أن هناك مشروعاً فنياً بين عادل كرم وأمل عرفة، لمحت إليه الأخيرة في إطار الحلقة.

إختتم عادل الحلقة بتبادل الهدايا بينه وبين الممثلة السورية أمل عرفة.