في جدة مخرج يتعرض للهجوم من أسد في موقع التصوير

الرياض – نهى السداوي

أنقذت عناية الله المخرج رائد عودة إثر تعرضه لهجوم من قبل أسد شرس في إحدى المزارع بشرقي مدينة جدة.

تأتي التفاصيل حينما كان المخرج عودة برفقة مدير الإضاءة في أحد الفلل المخصصة لتصوير مسلسله "بين ليلة وضحاها"، وشملت الفيلا على جزء كبير خصص منها لتربية الحيوانات المفترسة، وكان مخططًاً أن يجري التصوير في هذا المكان الذي كان يوجد فيه المخرج لإجراء المعاينات عليه، ليفاجأ الاثنان بأسد ضخم خاص بصاحب الفيلا يركض نحوهما إلا أنّ عناية الله أنقذهما، حيث تمكنا من دخول إحدى الغرف وأحكما إغلاق الأبواب، ومن ثم تم الاتصال بصاحب المكان ليأتي على الفور ويقوم بنجدتهما وإدخال الأسد الغاضب بكل هدوء وسلاسة إلى القفص الخاص به "وفقًا للرياض"

يشار إلى أنّ مسلسل "بين ليلة وضحاها" من إنتاج حسن عسيري، ويشارك في بطولته عبد المحسن النمر، ويامور، وخالد البريكي، وفخرية خميس، ومنى شداد، وإلهام علي، وميسون الرويلي، وإخراج رائد عودة.

وتم تأجيل البدء في العمل على تصوير المسلسل إلى حين إيجاد مكان آخر آمن يتم العمل به.

الجدير بالذكر أنّ آخر أعمال المخرج المسرحي والتلفزيوني عودة مسلسل "عندما يزهر الخريف" وحصد عليه الجائزة الفضية في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون.