Eva Longoria من دبي الى الهند مباشرة بعد الخطوبة

فقد وصلت نجمة Desperate Housewives إلى البلاد الهندية، يوم الثلاثاء الفائت، ونزلت في فندق Four Seasons للقاء جمعية خيرية تعمل لصالح الأطفال المحرومين، بما أنها معروفة بأعمالها الخيرية والتي كُرمت مؤخراً عن هذه الأعمال.

وداعاً #Dubai! شكراً لجعل هذه الرحلة لا تنسى أبداً! هكذا ودّعت Eva الإمارة التي شهدت على خطوبتها، وعلى طلب صديقها Jose الزواج بها في الصحراء، بالإضافة الى أنها شاركت في فعاليات مهرجان دبي السينمائي

ونشرت النجمة صوراً من الفندق وحمّام السباحة، حيث كانت تقيم.

الصورة الثانية التي شاركتها Longoria ، البالغة من العمر 40 عاماً مع متتبعيها كانت لنفسها، جنباً إلى جنب، مع العديد من الأطفال في الهند، وعلّقت عليها:

" شكراً جمعية Harmony House للسماح لي بهذه الزيارة! تقومين بأشياء مذهلة!

وفي صورة أخرى، نشرتها النجمة، ظهرت إلى جانب فتاة صغيرة، تقوم برسم إشارة على جبين الممثلة العالمية، كتحية ترحيب في الهند!