تركيا تغلق معبر "خابور" الحدودى مع العراق

أغلقت السلطات التركية معبر "خابور"، أو "إبراهيم الخليل"، الحدودى مع العراق فى مدينة "شرناق" بجنوب شرقى تركيا.

ويربط معبر (خابور) إقليم كردستان العراق بتركيا بشكل مؤقت بعد أن بدأت قوات الأمن عملية عسكرية واسعة النطاق فى بلدتى "سيلوبي" و"جيزرة" القريبتين من الحدود التركية–العراقية فى محاولة لتصفية "العناصر الإرهابية" المنتشرة فى هذه المناطق.

وذكرت محطة (إن.تى. فى. الإخبارية) التركية أن شركة الخطوط الجوية التركية ألغت رحلاتها صباح اليوم الأربعاء، إلى مدينة "شرناق" إثر الاشتباكات التى قد تؤثر سلبا على سلامة الملاحة الجوية وأعلنت الشركة أنه سيتم تقييم التطورات الأمنية الجارية فى المنطقة، وعلى ضوئها سيتم اتخاذ قرار باستئناف الرحلات الجوية غدا الخميس أم لا.

وفى سياق متصل، هاجرت مئات العائلات بلدتى "جيزرة" و"سيلوبي" التابعتين لمحافظة "شرناق" وبلدة "نصيبين" التابعة لمحافظة "ماردين" بجنوب شرقى تركيا، بعد أن أعلن محافظا "شرناق" و"ماردين" قرار بفرض حظر التجول حتى إشعار آخر.

يشار إلى أنه تم إعلان حظر التجول فى 17 بلدة بجنوب شرقى تركيا منذ 16 أغسطس الماضى لردم الخنادق التى حفرها أعضاء منظمة حزب العمال الكردستانى، التى تصنفها الحكومة التركية ب "الإرهابية"، لعرقلة تحرك وانتقال قوات الشرطة أثناء الاشتباكات، فيما غادر 200 ألف مواطن حتى اليوم منازلهم ومحلاتهم التجارية بسبب حظر التجول، ولا زالت الاشتباكات مستمرة حتى اللحظة.

وهرب المواطنون الأكراد من هذه البلدات فى موجة هجرة تعتبر الثانية من نوعها بعد الموجة الأولى منذ 30 عاما فى بداية أعوام الثمانينيات، ويصل عدد السكان فى بلدة "جيزرة" إلى 132 ألف نسمة، وفى "سيلوبي" إلى 121 ألف نسمة، وفى "نصيبين" إلى 110 آلف نسمة، ووفقا للمعلومات الواردة من المنطقة، فإن حدة الاشتباكات تصاعدت منذ ساعات صباح اليوم بين قوات الشرطة والانفصاليين.

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