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قائمة الزمالك – تعرف على أول اختيارات باكيتا

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قائمة الزمالك – تعرف على أول اختيارات باكيتا قائمة الزمالك – تعرف على أول اختيارات باكيتا

أعلن البرازيلي ماركوس باكيتا المدير الفني لفريق الزمالك عن أولى قوائمه للفريق والتي ستسافر إلى الاسكندرية لمواجهة حرس الحدود في الثالثة عصرا غدا الخميس في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري.

وتعد هذه المباراة المواجهة الأولى لباكيتا بعد توليه قيادة الفريق.

ضمت القائمة كلا من :

حراسة المرمى: أحمد الشناوي ومحمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد أبو جبل

الدفاع: حازم إمام وعمر جابر وعلي جبر ومحمد كوفي وأحمد دويدار ومحمد عادل جمعة وحمادة طلبة

الوسط: إبراهيم صلاح وأحمد توفيق وإبراهيم عبد الخالق ومعروف يوسف وأيمن حفني وأحمد حمودي ومحمود كهربا ومصطفى فتحي.

الهجوم : أحمد حسن مكي ومحمد سالم

وسيتم استبعاد لاعبين من الـ20 لاعب المذكورين قبل المباراة.

فيما شهدت القائمة غياب باسم مرسي بسبب الاصابة وطارق حامد بسبب الإيقاف وشريف علاء ومحمد إبراهيم وإسلام جمال.

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