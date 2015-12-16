أحمد الشيخ: لم أطلب قيدي في القائمة الإفريقية للأهلي

أكد أحمد الشيخ لاعب النادي الأهلي أنه لم يتلقى أية عروض خلال الفترة الماضية سواء من داخل مصر أو خارجها وأن كل تركيزه منصب فقط فى التركيز مع الأهلي وبذل اقصى الجهد فى التدريبات من أجل نيل ثقة الجهاز الفني .

ورفض الشيخ في تصريحات صحفية الحديث عن انضمامه أو استبعاده من القائمة الإفريقية هذا الموسم.

وأوضح الشيخ أنه لم يتحدث مع أحد في هذا الامر باعتباره من اختصاصات الجهاز الفني.

ولم يشارك الشيخ في أي لقاء رسمي مع الأهلي منذ انضمامه للفريق قادما من مصر المقاصة الصيف الماضي في صفقة أثارت الكثير من الجدل والمشاكل بعد توقيعه للزمالك كذلك.