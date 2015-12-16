"رئيس القناة لمياه الشرب": نتابع باستمرار جودة مياه الشرب مع مديرية الصحة

أكد المهندس على حسين رئيس شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحى على الاهتمام الشديد بجودة مياه الشرب المنتجة والمتابعة المستمرة والدقيقة يوم بيوم وتفعيل دور الجودة والتنسيق مع مديرية الصحة وتفعيل منظومات الكلور.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع رؤساء القطاعات لمناقشة نتائج اللجنة التنسيقية العليا الأخيرة لشركات مياه الشرب والصرف الصحى وتنفيذ كافة الملاحظات الواردة فى تقرير اللجنة .

وأشار حسين إلى أن أهم الموضوعات التى تمت مناقشتها الاهتمام بتنفيذ ملاحظات التشغيل والصيانة الواردة والعمل بكثافة على الارتقاء بمستوى التشغيل والصيانة خلال الفترة القادمة والاهتمام برفع كفاءة جميع محطات المياه وتأمين منظومات الكلور بها مع وجود مخزون احتياطى كافٍ من الكلور وتنفيذ خطة غسيل الشبكات وتعقيم الخزانات الأرضية والعالية والإجراءات التى تدل على المتابعة الدورية.

وأضاف رئيس شركة مياه القناة أنه فيما يخص التخطيط عمل نموذج توصيف لخطة الإحلال والتجديد لسنة 2015-2016 والنموذج المقترح لخطة الإحلال والتجديد لسنة 2016-2017 المبدئية طبقا لجميع الاحتياجات، وبالنسبة للمشروعات يتم المتابعة الدقيقة لتنفيذها وفق البرنامج الزمنى المحدد للانتهاء فى هذه المواعيد المقررة.