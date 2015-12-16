بالصور..محافظ الأقصر يبحث مع بنك الاستثمار الأوروبى دعم المناطق المحرومة

التقى محمد بدر محافظ الأقصر، مع كل من "بول ليبرمان" و"هينريك فروم" الاستشاريين فى بنك الاستثمار الأوروبى، وذلك بحضور محمود العمارى مدير الصندوق الاجتماعى بالمحافظة، وذلك لمناقشة أعمال البنك الأوروبى لدراسة المشروعات ذات الأهمية بالنسبة للحكومة المصرية وتمويلها خلال العام المقبل، لمساندة الحكومة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يساهم البنك فى تمويل الأنشطة الاقتصادية المقرر إقامتها بهدف تطوير المناطق العشوائية.إعلان - Ads إعلان - Ads
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> وأعلن أحد مسئولى بنك الاستثمار الأوروبى أن هناك منحة قدرها 45 مليون يورو، من المقرر أن تمنح لتمويل حاضنتين للأعمال فى محافظتين مختلفتين من محافظات الجمهورية، مشيراً إلى وجود 7 حاضنات فى 7 محافظات مختلفة سيتم الاختيار من بينهم.
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>ومن جانبه، أوضح محمد بدر أن المحافظة يوجد بها العديد من المناطق العشوائية التى تحتاج إلى رفع مستوى الخدمة بها، وإقامة العديد من المشروعات الصغيرة وتوفير تجهيزات معدات لتدريب الشباب، مما يخلق فرص عمل جديدة وحرف متعددة تجعل المحافظة أكثر قدرة على التنافس والإبداع والنمو، مؤكداً أن الأقصر تدرس حالياً إنشاء مناطق حرفية وتشجيع إقامة مشروعات متناهية الصغر، وتوفير فرص لمشروعات جديدة للشباب.
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> وأضاف محافظ الأقصر أن مركزى إسنا وأرمنت من أكثر المناطق التى تعانى من نقص الخدمات، مشيراً إلى أن المناطق العشوائية تضم أبو الجود، ونجع أبو عصبة المقام على طريق الكباش، والبحاروة الشرقية والخطارة والعسال، والمنطقة المحيطة بمعبد إسنا وغيرها من المناطق.
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> وأعلن أحد مسئولى بنك الاستثمار الأوروبى أن هناك منحة قدرها 45 مليون يورو، من المقرر أن تمنح لتمويل حاضنتين للأعمال فى محافظتين مختلفتين من محافظات الجمهورية، مشيراً إلى وجود 7 حاضنات فى 7 محافظات مختلفة سيتم الاختيار من بينهم.
>
>ومن جانبه، أوضح محمد بدر أن المحافظة يوجد بها العديد من المناطق العشوائية التى تحتاج إلى رفع مستوى الخدمة بها، وإقامة العديد من المشروعات الصغيرة وتوفير تجهيزات معدات لتدريب الشباب، مما يخلق فرص عمل جديدة وحرف متعددة تجعل المحافظة أكثر قدرة على التنافس والإبداع والنمو، مؤكداً أن الأقصر تدرس حالياً إنشاء مناطق حرفية وتشجيع إقامة مشروعات متناهية الصغر، وتوفير فرص لمشروعات جديدة للشباب.
>
> وأضاف محافظ الأقصر أن مركزى إسنا وأرمنت من أكثر المناطق التى تعانى من نقص الخدمات، مشيراً إلى أن المناطق العشوائية تضم أبو الجود، ونجع أبو عصبة المقام على طريق الكباش، والبحاروة الشرقية والخطارة والعسال، والمنطقة المحيطة بمعبد إسنا وغيرها من المناطق.
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