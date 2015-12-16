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محافظ السويس يتفقد الإدارة الاجتماعية ورعاية الأحداث بحى الجناين

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محافظ السويس يتفقد الإدارة الاجتماعية ورعاية الأحداث بحى الجناين محافظ السويس يتفقد الإدارة الاجتماعية ورعاية الأحداث بحى الجناين
تفقد اللواء العربى السروى محافظ السويس، ظهر اليوم، الإدارة الاجتماعية لحى الجناين، لمتابعة الأعمال التى تقدم لأهالى القطاع الريفى بقرى الجناين.

وأشار السروى، إلى أهمية تسهيل الإجراءات للمواطنين المتقدمين، للحصول على الخدمات، مثل الضمان الاجتماعى، وأسر المقاتلين ومشروعات الأسر المنتجة، بعد إجراء البحوث الاجتماعية اللازمة، لتحديد من يستحق الحصول على هذه الخدمات.

وأشار بيان صادر من الديوان العام أن المحافظ أعطي تعليماته لحي الجناين بسرعة أنارة المنطقة المحيطة بالدار والادارة الاجتماعية وتمهيد الطرق وازالة أثار الامطار لتسهيل حركة المرور بالمنطقة .

جاء ذلك في جولة المحافظ الأدارة الاجتماعية لحي الجناين ورافقه خلالها ابراهيم حسن رئيس حي الجناين وعلاء محمد علي مدير الادارة الاجتماعية لحي الجناين ورؤساء الاقسام والعاملين بالادارة .

كما أكد المحافظ علي مدير دار الوحدة الاجتماعية الشاملة لرعاية الاطفال الاحداث بمنطقة ابو عارف بحي الجناين علي الاستجابة لمطالب الاطفال الاحداث وحقهم فى التعليم والمتابعة الصحية والرعاية المتكاملة وتقديم الخدمات المتميزة لهم و مراجعة الوجبات الغذائية التي تقدم للاطفال والتاكد من صلاحيتها باستمرار.

ودار حوار بين اللواء العربي السروي وأطفال الدار واستمع الي مشاكلهم ومطالبهم وبحث مع المسئولين عن الدار والشئون الاجتماعية وحي الجناين عن الحلول والاستجابة لمطالبهم .

وأكد المحافظ علي مدير الدار ياهمية الاستفادة من ورش النجارة والحدادة بعد ان تم تطويرهم بما يعود علي الاطفال من عائد مادي ، بالاضافة الي ان هذه الحرف تأهيلهم للعمل بعد ذلك.

جاء ذلك في جولة المحافظ للوحدة الاجتماعية الشاملة لرعاية الاطفال الاحداث بمنطقة ابو عارف ورافقه خلالها ابراهيم حسن رئيس حي الجناين ومحمودعاص مديرالدار.

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مصر 365