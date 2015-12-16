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ناخب مسن ببنى سويف للشباب: "خلى الكنبة تعينكم"

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ناخب مسن ببنى سويف للشباب: "خلى الكنبة تعينكم" ناخب مسن ببنى سويف للشباب: "خلى الكنبة تعينكم"
تصدر كبار السن من الرجال والسيدات المشهد الانتخابى فى اليوم الثانى لجولة الإعادة بدائرتى بنى سويف والواسطى، بينما عزف الشباب عن المشاركة فى التصويت.

وقال الناخب محمد سمير 65 سنة بالمعاش لـ"اليوم السابع"، من داخل لجنة مدرسة أنور السادات فى بندر بنى سويف "بقول لشباب الكنبة اللى ما نزلوش يدلوا بصوتهم خلى الكنبة تعينكم، وأنا جيت أنتخب علشان ده حق الوطن على ونكمل خارطة الطريق مع السيسى".

ومن المفترض أن يصوت بدائرتى مركز وبندر بنى سويف ومركز وبندر الواسطى 620 ألفا و995 ناخبا فى 330 لجنة فرعية لـ10 مرشحين، 6 فى الدائرة الأولى يتنافسون على "3 مقاعد"، و4 فى الثانية على "مقعدين".

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