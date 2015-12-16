ضبط لحوم مصابة بالديدان الشريطية بمطعم شهير فى حملة لـ"بيطرى أسيوط"

شنت مديرية الطب البيطرى بأسيوط حملة لضبط أسواق ومحال بيع اللحوم والدواجن والأسماك وجميع منتجاتها للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وذلك برئاسة الدكتور مدكور محمود، مدير المديرية.

أسفرت الحملة عن ضبط 13 كجم (لحوم بلدية) غير صاحة للاستهلاك الآدمى، بأحد المطاعم بشارع النيل، وبالكشف عليها، وجد إنها مصابة بحويصلات الديدان الشريطية، كما تم ضبط 4 كجم بيف سلامة بقرى مطبوخ منتهى الصلاحية غير صالح للاستهلاك الآدمى بكافيتريا ومطعم بشارع النيل داخل الثلاجات.

تم تحرير مخالفات بالمضبوطات وأمرت المديرية بإعدام اللحوم المضبوطة بعد العرض على النيابة .

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