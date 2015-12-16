العقيد عبدالمنعم العلكى مديرا للعلاقات العامة والإعلام بمديرية أمن سوهاج

قرر اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تعيين العقيد عبدالمنعم العلكى مديراً لإدارة العلاقات العامة والإنسانية والإعلام بمديرية الأمن .

وقال العقيد العلكى إنه سيتم تكثيف قنوات الاتصال بجميع الإعلاميين والصحفيين بالمحافظة ووسائل الإعلام المختلفة، سواء المقروءة أو المسموعة أو المرئية لإبراز دور رجال الشرطة وخاصة مديرية الأمن بالمحافظة، فى الحفاظ على أمن وأمان المجتمع والتصدى لكافة أشكال وأنواع الجريمة .

وأكد أن تعليمات اللواء أحمد أبوالفتوح مدير أمن سوهاج تضمنت تكثيف التعاون مع وسائل الإعلام بجميع أنواعها لتعريف المواطنين برسالة الشرطة وجهود المديرية فى تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على الأمن والسلم المجتمعى .

وأضاف مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام أنه بناء على تعليمات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، فقد تقرر تفعيل قنوات الاتصال المباشر مع مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية العاملة فى مجال حقوق الإنسان للتحقيق فى أى شكوى ترد للمديرية وفحصها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بمنتهى الشفافية والحيادية .

يذكر أن العقيد عبدالمنعم العلكى، شغل منصب رئيس مباحث المطار، ثم وكيل إدارة المرور وحاليا مديرا للعلاقات العامة.