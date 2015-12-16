مدير إسعاف كفر الشيخ: 15 حالة وفاة شهريا على الطريق الدولى وعشرات المصابين

يرى الدكتور أحمد الجنزورى، مدير مرفق إسعاف كفر الشيخ، أن الطريق الدولى الساحلى بكفر الشيخ بات من أخطر الطرق فى المحافظة، مشيرا إلى أن عدد حالات الوفاة شهريا وصل إلى 15 حالة وفاة بالإضافة لعشرات المصابين خاصة خلال الأربعة الأشهر الأخيرة .

وأضاف الجنزورى، فى تصريحات صحفيه، اليوم، الأربعاء، نعتبر هذا الطريق، وكذلك رافد الطريق الدولى الواصل بين بلطيم كفر الشيخ بطريق الموت لتعدد الحوادث على الطريقين، نتمنى أن يجد المسئولون عن الطرق حلا لتقليل نسبة الحوادث، مؤكدا أن عدد حالات الوفاة، والإصابات الشهرية ما يتم تسجيله بكفر الشيخ غير الحالات التى سيتم نقلها لمستشفى دمنهور بالبحيرة.